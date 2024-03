Ignacia Cifuentes, esgrimista nacional que estuvo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, conversó este miércoles con ADN TOP KIA y se refirió a su sorpresiva participación en el concurso de belleza Miss Universo Chile.

La deportista de 22 años, que además estudia medicina, reveló los motivos que tuvo para postular al concurso de belleza más importante del país y que entrega pasajes para la competencia global que este año se realizará en México.

“Esto para mí es un nuevo sueño, pero también va todo ligado a lo que hago. Ninguna de las cosas se va a despegar de mí, ni la medicina, ni el deporte. Esto se adjunta a todas las metas que quiero seguir más adelante”, comentó.

“Voy a tener que combinar estas tres cosas, que es la medicina, el deporte y el Miss Universo. Se va a venir duro, porque ya es duro combinar dos cosas, pero todo se puede”, añadió.

En esa línea, Ignacia Cifuentes aclaró que “para mí el deporte es mi prioridad. Jamás lo voy a abandonar por el tema del Miss Universo, eso no está en juego. Sobre todo porque es algo que llevo haciendo hace 12 años y no lo voy a dejar por algo que es temporal. Siento que el tema del Miss Universo me va a ayudar mucho con lo que es el deporte, quizás para masificarlo más y con la medicina”.

Además, contó como logró entrar al concurso de belleza. “Hace tiempo me lo venían diciendo amigos y familia, pero años anteriores no tenía la confianza necesaria para meterme a ese tipo de concursos. Pero un amigo y mi familia me insistió, me metí y quedé”

Por último, la esgrimista nacional valoró su participación en Santiago 2023, donde no logró cosechar medallas. “Fue una experiencia única, nada comparado a ninguna otra competencia que haya vivido antes. La experiencia de estar con la familia, amigos y esa cercanía, es algo que no se tiene nunca”, aseguró.