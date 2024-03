“No vamos a tolerar injusticias”: gendarmes de la Unidad Penal de Santiago 1 inician huelga de hambre

Este lunes, once gendarmes de la Unidad Penal de Santiago 1 iniciaron una huelga de hambre, debido a un sumario administrativo que causó la destitución de dichos funcionarios, el que habría sido aplicado por Gendarmería y el Ministerio de Justicia.

El dirigente provincial del penal dio a conocer este accionar a través de un video, en que se puede ver a los gendarmes. “Nos manifestamos frente a la grotesca brutalidad que han hecho en este sumario administrativo, destacando como medida la destitución”, anunció.

Y añadió: “Rechazamos rotundamente la falta al debido proceso y la presunción de la cual quieren hacernos objetos, para sancionarnos con una medida tan drástica”.

En esa línea, el funcionario aseguró que lo anterior fue aplicado por Gendarmería y el Ministerio de Justicia, por lo que se mantendrán en huelga de hambre “hasta que cambien la medida”.

“No vamos a tolerar estas injusticias”

Gendarmes de Arica anunciaron su apoyo y respaldo al accionar de sus colegas, ya que “han sido injustamente sancionados con la medida disciplinaria de destitución, por las autoridades de servicios y ratificada por el Ministerio de Justicia”, señalaron.

Ante esto, recalcaron que “no vamos a tolerar estas injusticias, hoy día le pasó a 11 colegas de esta unidad penal, donde no se han hecho los procesos correspondientes en materia de defensa. Tema que no ha sido considerado, pruebas que no fueron consideradas entregadas por los mismos afectados”.