Delincuentes armados asaltan supermercado en Hualpén: un trabajador resultó herido y otro renunció por temor

Un violento robo se dio a conocer este lunes, luego de que un grupo de delincuentes asaltara a plena luz del día un supermercado y botillería en la comuna de Hualpén.

Según quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, en el momento en que hicieron ingreso, los asaltantes portaban lo que parecían ser armas de fuego, lo generó gran temor entre clientes y trabajadores presentes.

En concreto, los desconocidos se llevaron cerca de $2.5 millones, entre dinero en efectivo y especies, como licores y cigarrillos, e incluso, golpearon a uno de los empleados a su paso.

Además, otro de los trabajadores renunció luego de este peligroso incidente.

Hugo Chandía, uno de los dueños, aseguró que esta es la segunda ocasión en que son víctimas de un hecho similar. “Ya no hay horario de asalto para estos tipos. No son controlados por nadie, estamos viviendo en la selva. Todos los comerciantes sufrimos porque nosotros no ganamos plata para tener un sistema de seguridad con guardia, portero, con control. No tenemos plata para eso, somos pyme”, denunció.

En tanto, el alcalde, Miguel Rivera, lamentó el hecho y confirmó la inversión de $2 mil millones en cámaras de televigilancia para la comuna. Además, creen que se podría tratar de la misma banda que está operando en Hualpén hace ya un par de meses.

“Creemos podría ser la misma banda de personas que anda cometiendo este tipo de ilícito en la comuna. Obviamente hoy día estamos haciendo el registro de todas nuestras cámaras para ver en qué dirección escaparon y así poder aportar con información a las policías”, comentó.

Hasta el momento, la policía no ha logrado dar con el paradero de los asaltantes, quienes huyeron con rumbo desconocido. Eso sí, quedaron grabados por las cámaras de seguridad de este local, por lo que son intensamente buscados.