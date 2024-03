Municipalidad de La Reina unge a Fernando González y Claudio Borghi como vecinos ilustres

Santiago

En el Centro Cultural Vicente Bianchi de La Reina, la Corporación Municipal de La Reina aprovechó el desarrollo del Chile Classic, el torneo más importante de golf en el país, para homenajear a deportistas nacionales.

Específicamente hablamos del extenista Fernando González y el exfutbolista argentino Claudio Borghi, quienes disputaron el ProAm del campeonato en el Prince of Wales Country Club, instancia tras la cual fueron galardonados como vecinos ilustres de la comuna del sector oriente de la capital.

“Estoy muy contento, siempre valorando mucho mi comuna y la preocupación que tiene por el deporte. Voy a competir como golfista amateur en un mundo profesional y me llena de ilusión hacerlo en mi comuna. Traje a mis hijos para que vieran el reconocimiento que me dio mi comuna, pero se hizo tarde y se quedaron dormidos”, comentó entre risas quien fue conocido mundialmente como el “Bombardero de La Reina”.

“Yo llegué en 1992 a La Reina, era una comuna de campo y mucho más tranquila que hoy. Desde esos tiempos vivo acá hace 27 años. Yo no soy nacido acá, pero soy vecino y veo lo bien que se hacen las cosas, no sólo en materia deportiva. Ahora jugaré un torneo maravilloso en esta comuna que amo y de la cual espero no irme nunca porque, además, me hizo conocer un deporte nuevo y que me atrapó como es el golf”, complementó Claudio Borghi en la ceremonia.

Otro deportista que también fue condecorado como hijo ilustre de la comuna fue el hockista y seleccionado nacional José Pedro Maldonado. Todo en galardones entregados por el alcalde José Manuel Palacios y el director de Deportes de la localidad, el exfutbolista Juvenal Olmos.

“Queremos acercar a los grandes deportistas de la comuna y de Chile, a nuestros jóvenes de la comuna, que conozcan y compartan sus valores. Nosotros apoyamos en acercar a los colegios a esta disciplina deportiva, para ampliar su rango de acción y seguir impulsando la práctica deportiva a temprana edad. Por eso, además, quisimos reconocer a dos grandes vecinos de La Reina, de modo de relevar no sólo sus logros, sino que también los valores que abrazan”, concluyó el ex DT de La Roja.