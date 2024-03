Anuncian nueva adaptación cinematográfica de un popular videojuego de Ubisoft

El mundo de los videojuegos sigue siendo una gran fuente de inspiración para la industria cinematográfica y durante las últimas horas se dio a conocer otro proyecto que seguirá esta tendencia.

Al día de hoy contamos con varios títulos como Silent Hill, Tomb Raider, Sonic, The Last of Us, Mortal Kombat y así como también los que están por venir como God of War, Minecraft y Fallout, entre muchos otros.

Ahora, llegó el turno de Watch Dogs, la franquicia de Ubisoft que salió a la luz con su primer juego en 2014 y con el pasar de los años fue creciendo en popularidad. Así, llegó a tal punto de convertirse en inspiración para un proyecto cinematográfico en formato live-action.

De manera concreta, y según consignó Deadline, la productora New Regency Pictures se encuentra trabajando en una película que va tomando forma poco a poco en su etapa inicial. Es importante señalar que esta firma ya ha trabajado previamente con la desarrolladora para el live-action de Assassin’s Creed (2016) y tiene relación directa con Ubisoft Film & Television que en esta ocasión también participará de la producción.

También se notificó que ya hay director, guionista y protagonista para el film, lo que resulta aún más atractivo e interesante para el público, sirviendo como enganche por los destacados nombres.

La dirección está a cargo de Mathieu Turi, un joven cineasta francés que promete a futuro y que de momento cuenta con tres películas de terror y thriller, por lo que resulta llamativo ver de qué manera plasmará su estilo en esta adaptación.

El guion corre por parte de Christie LeBlanc, guionista de la película de Netflix Oxígeno y con una escritura que estará bajo la supervisión general de Victoria Bata. Todo esto, teniendo como base el videojuego.

Respecto al papel protagónico, este recae en Sophia Wilde, quien tuvo un gran impulso y reconocimiento por su papel en la película de terror Háblame del 2022.

Por el momento no hay más detalles específicos de cómo se adaptará la historia del videojuego ni de qué manera veremos en pantalla esta película de Watch Dogs en acción real.