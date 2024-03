No muchos se dan ese lujo: ¿Cuánto cuesta un auto de Fórmula 1?

El pasado fin de semana, la temporada 2024 de la Fórmula 1 arrancó formalmente con un nuevo dominio de Red Bull. Max Verstappen y Sergio Pérez hicieron el “1-2″ en el GP de Qatar, primer fecha del mundial.

El circo de la máxima categoría del automovilismo ya está en marcha y, mientras se adelanta una nueva temporada con Red Bull sin competencia, los fanáticos se centran en diversas preguntas.

Junto al equipo de ADN.cl, te contestamos una de ellas.

¿Cuánto cuesta un auto de Fórmula 1?

La pregunta es válida y, si bien no existe respuesta precisa, lo cierto es que para optar a uno de estos monoplazas, hay que tener mucho dinero.

Según diversas investigaciones de la prensa europea, como base un auto de Fórmula 1 ronda entre los 12 y 15 millones de euros (poco más de 12 mil 700 millones de pesos chilenos), como mínimo.

Dicho monto está calculado en las diversas piezas que componen un monoplaza de la máxima categoría y, considerando además, que lo más caro de dichos coches son su motor (que varía según la escudería) y su caja de cambio.

“Esto, unido al uso de materiales muy exclusivos, como la fibra de carbono o las aleaciones de titanio o magnesio, hacen que estos coches sean especialmente caros de desarrollar y construir. Porque cada pieza que compone el vehículo cuesta varios miles de euros, lo que en el cómputo global hace que su precio se eleve por encima de las siete cifras”, indica AutoBild de Alemania.

Ahora, en caso de tener los recursos para comprar uno de estos monoplazas, lo cierto es que podrías adquirirlo sin el motor y a caja de cambios, es decir, solo para exhibición, lo anterior debido a que la pregunta cae de cajón: ¿Se puede conducir uno de esos autos en la calle?

“La respuesta es no. Los coches de Fórmula 1 no están homologados para su uso en la calle. No tienen matrícula ni sistema de alumbrado, y no habrá ni una aseguradora dispuesta a darte una póliza para un vehículo de estas características. Su uso está restringido al circuito, donde puedes conducir estos coches sin problemas”, sostiene el citado medio.