“El cariño está y ella lo sabe”: Pincoya confiesa la verdadera razón de por qué se distanció de Cony Capelli

A pesar de que en el pasado participaron juntas en Gran Hermano, la relación entre Pincoya y Cony Capelli ha estado marcada por la distancia desde la conclusión del reality. A través de distintos medios y redes sociales, han intercambiado comentarios que han alimentado la percepción de un distanciamiento entre ambas participantes.

Contrario a las declaraciones de la bailarina Cony Capelli, quien afirmó que se encontraron en un evento y que Pincoya no la habría tomado en cuenta, ahora es la finalista del reality quien aclara la situación.

En una entrevista con el programa Carpool Vamo a Calmarno, Jennifer Galvarini reveló que, aunque aún considera a Cony como una amiga, evita reunirse con ella debido a comentarios desfavorables en su entorno.

“¿Tú crees que yo no quiero ver a la lulo? Obvio que la quiero ver, pero es por su entorno cu****, que habla tanta mierda. Entonces es una para protegerla a ella también, el cariño está y ella lo sabe”, confesó Pincoya en la entrevista, evidenciando una preocupación por el bienestar de Cony.

Pincoya también explicó que prefiere no reunirse con Cony en este momento para evitar generar comentarios perjudiciales en contra de ella. “Yo no me quiero juntar con ella, pero es por la gente que habla tanta mierda. No quiero que nadie le diga hueás a ella y evito hablar de ella por lo mismo, yo quiero que la dejen tranquila”, añade.

“Algún día el destino nos vuelve a juntar”

Tras ello, Jennifer Galvarini expuso que “imagínate todo el bullying que recibo en las redes sociales, yo me la banco porque soy una vieja y soy fuerte, pero uno de mis compañeros que le digan una sarta de mierda que me dicen a mí, algunos van a cerrar sus redes sociales”.

La exparticipante del reality enfatizó que su intención es proteger a Cony de posibles críticas en redes sociales. “Yo no quiero que le digan hueás o que le digan cosas a ella, a mí me duele. Yo por eso evito hablar de ellos, no quiero que hablen mal de ellos, yo conviví con ellos seis meses a full, era como vivir con alguien 5 años”, expresó.

Pincoya concluyó la entrevista manifestando su deseo de un eventual reencuentro con Cony: “Obvio que tengo ganas de abrazarla, si yo a ella le hacía cariño, ella era una hija más. Mi hermana chica, yo la cargaba, yo a ella la quiero, pero no es el momento porque hay mucha odiosidad, no quiero que le digan hueás pencas”.

“Yo quiero que ella brille, que le vaya bien, que se compre un departamento, me duele cuando la pelean o le dicen hueás. Que viva su vida y ya fue la hueá, algún día el destino nos vuelve a juntar y voy a hacer la primera en que le voy a dar un abrazo”, añadió.