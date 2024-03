Jefe de Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional y caso convenios: “Tenemos cerca de 60 investigaciones en todas las regiones”

“No he robado nada”. Con esas palabras, junto con expresar su disposición para seguir colaborando en la investigación, arribó a Santiago Daniel Andrade, unos de los acusados por el caso Democracia Viva, luego de que se revocara la prisión preventiva como medida cautelar.

Al igual que Andrade, Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, dejó la cárcel para cumplir con arresto domiciliario. En una entrevista concedida a T13, el exfuncionario del Minvu afirmó que el Gobierno“estaba al tanto del caso”.

Sobre esta arista y las indagatorias en el país por los denominados Casos Convenios se refirió el jefe de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, quien en conversación con ADN Hoy detalló que actualmente “tenemos alrededor de 60 investigaciones en todas las regiones”.

“Tenemos investigaciones en todas las regiones con alrededor de 60 RUC o causas abiertas por hechos que pueden revestir carácter de delito”, agregó.

Además, el persecutor no descartó que se vuelva a llamar a declarar al exministro Giorgio Jackson, al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, o a la Directora de Presupuesto, Javier Martínez.

“En los últimos días, se han realizado diversas diligencias, sumamente relevantes e importantes, y aquí hago un punto de inflexión: el Ministerio Público no se va a privar de citar las veces que sean necesarias a cada una de las personas que pueden aportar a la investigación”, aseveró.

“Los delitos que el Ministerio Público investiga son delitos gravísimos que dicen relación con funcionarios públicos por temas de probidad, de fondos estatales. En definitiva, acá está en juego dinero que pertenece a todas las chilenas y chilenos, que tienen por objeto el bien común de cada uno de ello”, prosiguió.

Por otro lado, Eugenio Campos abordó el cambio de cautelares para Andrade y Contreras, enfatizando en que “tanto el Juzgado de Garantía como los tribunales superiores o como las Cortes de Apelaciones, ya sea en Antofagasta como en otras que no nos ha tocado participar, en todas se ha señalado que existen antecedentes serios de la existencia de los delitos, como antecedentes serios de la participación”.

“Pero no hay que olvidar que acá no es que el delito no existió, no. La Corte mantuvo la existencia de antecedentes absolutamente suficientes para los delitos formalizados y la calidad de autores”, dijo.

Traspasos desde Gobiernos Regionales

En otra arista, el jefe de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional comentó la “particularidad” que arrojó la investigación por los convenios, la que pasó de indagar traspasos desde el Minvu, a investigar los montos destinados a fundaciones por parte de los Gobiernos Regionales.

“Nos impacta y nos llama poderosamente la atención algunas transferencias de Gores en el caso de Los Lagos, en el caso de Araucanía, en el caso de Biobío”, declaró.

Finalmente, el fiscal apuntó que “antes, los traspasos decían relación con transferencias desde el Minvu, pero ahora el grueso lo tenemos en transferencias de Gobiernos Regionales”.