Pailita recibe importante reconocimiento en Punta Arenas: “Cuando me llamaron yo no estaba enterado del tema”

Pailita, el reconocido artista oriundo de Punta Arenas, recibió un destacado reconocimiento como Hijo Ilustre de la comuna por parte del alcalde Claudio Radonich. Este reconocimiento se llevó a cabo en el marco del festival de verano de la región de Magallanes, donde el cantante se presentó en la Costanera del Estrecho ante una multitud estimada en 12 mil personas. El concierto, de carácter gratuito, se llevó a cabo en la jornada del sábado.

“Agradecido, sí, de verdad que el show de ayer me lo disfruté demasiado. Incluso yo creo que me lo disfruté más que el anterior. Está igual, más tranquilo, venimos con más canciones, con un show más preparado, así que ojalá la gente se lo haya podido disfrutar también, así como lo disfruté yo, así que semana feliz”, dijo Pailita a ADN tras el concierto.

Carlos Raín Pailacheo, conocido artísticamente como Pailita, ha ganado reconocimiento en la escena musical urbana y su presentación en Punta Arenas fue un éxito rotundo. Tras el impactante concierto, la municipalidad decidió otorgarle el título de Hijo Ilustre de la comuna en un acto que tuvo lugar al día siguiente.

Lo que dijo Pailita luego de recibir el premio

Aunque Pailita fue declarado Hijo Ilustre en diciembre de 2022, la entrega del reconocimiento no se había concretado previamente debido a la apretada agenda del artista. “Cuando me llamaron yo no estaba enterado del tema del Hijo Ilustre. Incluso me van a perdonar, perdonen la ignorancia, yo estaba como desentendido de lo que era Hijo Ilustre, no sabía que existía eso”, comentó el cantante del género urbano tras recibir el reconocimiento.

“Me llamaron y me dijeron, ‘¿sabes qué? Aquí estamos con la comunidad de concejales y queremos que seas Hijo Ilustre’. Y ahí me explicaron todo el tema. Agradecido por lo lindo, de verdad que es algo que me llena el corazón, que ellos mismos igual me hayan escogido a mí para poder ser hijo ilustre. Así que agradecido, feliz de ser magallánico, de representar a mi ciudad y a mi región”, añadió.

El proceso de entrega del reconocimiento se realizó de manera especial. Tras el concierto, Pailita llegó al municipio en una van junto con familiares y amigos, quienes también fueron testigos del emotivo momento. Algunos afortunados fans tuvieron la oportunidad de compartir el instante y capturar recuerdos con el cantante urbano, cuya música ha logrado posicionarse de manera destacada en las listas nacionales.