Naya Fácil revela su complejo presente familiar: “Por eso no me gusta decir mis apellidos”

Naya Fácil, la actual embajadora de Viña del Mar, participó en el programa Es la Hora de tu Festival, donde los conductores, Willy Sabor y José Luis Martínez, abordaron diversos aspectos, desde su reinado hasta aspectos más íntimos de su vida.

En un primer momento, la influencer expresó su agradecimiento por el respaldo recibido durante el proceso de obtener la corona y en otros momentos importantes de su vida. Destacó la importancia de su círculo más cercano, conformado por amigos y su hermana, en su trayectoria. Sin embargo, reveló un detalle delicado sobre su familia al mencionar que no tiene una relación cercana con sus padres.

“Mi staff se conforma por mis amigos, por mi hermana. Bueno… Yo no tengo relación con mis padres, por eso no me gusta decir mis apellidos”, expuso al comienzo la embajadora de Viña.

Su compleja y casi inexistente relación con sus padres

Naya Fácil abordó este tema familiar de manera franca, compartiendo con los conductores y la audiencia su situación. “Soy súper solita la verdad, mis papás no me quieren. Sí viven, pero no tengo relación cercana con ellos”, confesó en el programa, dando a conocer un aspecto más íntimo de su vida personal.

La embajadora de Viña del Mar enfatizó el papel fundamental que desempeñan sus amigos en su vida. Agradeció el apoyo brindado por este círculo cercano, reconociendo su importancia en su camino. “Los que han sido parte fundamental en mi vida son mis amigos. Quiero agradecerles todo el apoyo y por aguantarme”, concluyó.