¿Llegará al Superclásico?: Jorge Almirón aclara el panorama sobre la recuperación de Arturo Vidal

Chile

Jorge Almirón, DT de Colo Colo, compartió sus impresiones del triunfo sobre Huachipato en el Campeonato Nacional y anticipó los dos duelos cruciales que tendrá el “Cacique”: contra Sportivo Trinidense por la Copa Libertadores y el Superclásico ante Universidad de Chile.

“Contento por el resultado y conforme, creo que siempre estuvimos a la altura del partido. En el segundo tiempo, los cambios entraron bien, cambiaron la dinámica y siempre es importante verlos a todos”, señaló el técnico en conferencia de prensa.

El miércoles, los albos visitarán al cuadro paraguayo en el duelo de ida por la fase 3 de la Copa Libertadores. Al respecto, Almirón aseguró que “tenemos que hacer un buen partido, un partido de copa, la idea es ir a ganar. Cuando haya que defender, se defiende, pero la idea es ir a jugar y si se puede ganar el partido de visitante sería muy bueno”.

En esa línea, el entrenador dio a entender que Arturo Vidal podría perderse el choque con Sportivo Trinidense, pero no el Superclásico. “La idea es que llegue al partido, pero si no puede llegar y no está al 100%, para no seguir prolongando la lesión y que no se agrave, de seguro va a estar para el domingo, no se va a perder por nada el Superclásico. Así que, si no está el miércoles, estará el domingo”, afirmó.

“El Superclásico será un partido muy importante para nosotros y para el fútbol chileno, ojalá que puedan liberar el aforo, porque hoy otra vez se vio una fiesta, el comportamiento de la gente fue normal. Sin duda que queremos tener el estadio lleno, eso le hace bien al fútbol. Lo mismo diría si jugáramos de visita en el Estadio Nacional, que no reduzcan el aforo”, concluyó Jorge Almirón sobre el duelo de la próxima fecha contra Universidad de Chile.