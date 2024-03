“No lo descartamos”: Catalina Fillol abre la opción que el Chile Open se desarrolle en el Estadio Nacional a futuro

Santiago

Durante el partido en el que Nicolás Jarry perdió ante el francés Corentin Moutet, la directora del Chile Open, conversó con ADN Deportes en la caseta de transmisión en San Carlos de Apoquindo.

En dicha instancia, valoró el desarrollo del torneo, pese a que el sorteo del cuadro había dejado a los nacionales en el mismo lado del cuadro. “No hay nada de bolitas frías o calientes, son chips de madera y son por número, no se sabe a qué jugador corresponde cada uno. Me sorprendí, pero mirando el lado positivo garantizábamos un chileno en cuartos de final. Tener un chileno finalista en dobles también es espectacular”, explicó, junto con destacar la progresión del estado de la arcilla en el recinto precordillerano.

“El torneo comenzó con las canchas no al nivel que nos hubiese gustado. Llevábamos meses tratando de arrancar con una cancha mejor a la del año pasado, pero ahora estoy más tranquila porque los trabajos que hemos hecho han dado resultado. Los cancheros se han acostado muy tarde en la noche, porque no hay calor, y después tienen que llegar a las 7 de la mañana porque hay otra parte del trabajo que hay que hacer con el calor para que la cancha se compacte”, aseguró.

Catalina Fillol y el futuro del Chile Open

La directora del torneo enfatizó que, al margen de las dudas respecto a la gira de arcilla sudamericana, el torneo se mantendrá a firme al menos hasta 2027.

“Este sería el primer año de los nuevos cuatro que firmamos. Nos quedan tres más. Nuestra intención es ir creciendo todos los años”, dijo, junto con lamentar el hecho que Córdoba no siga en el calendario.

“Con eso, debemos entender y valorar el tener un ATP 250 en Santiago. Es una pena perder una fecha para el tenis en arcilla, pero teniendo una gira de tres torneos los jugadores no se desgasten más de lo normal”, recalcó.

De todas formas, en torno a lo que viene, no descartó el hecho que el Chile Open se mude de sede en consideración a la infraestructura del Estadio Nacional.

“Lo que se vivió en los Panamericanos fue espectacular, con la asistencia que hubo. El público quiere más eventos deportivos. No descartamos la posibilidad del Nacional, hay varios factores a considerar. Iremos junto con la ATP para que lo vayan a conocer y tomar la decisión más adelante, tenemos que ver lo que ellos nos dicen”, concluyó Catalina Fillol en el diálogo con ADN Deportes.