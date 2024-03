“Me dijo patético”: Corentin Moutet explicó el tenso saludo con Nicolás Jarry tras vencerlo en el Chile Open

Tenso, suammente tenso fue el partido de este viernes por los cuartos de final del Chile Open entre Nicolás Jarry y el francés Corentin Moutet.

El galo dio el batacazo en San Carlos de Apoquindo en un duelo polémico, que incluso contó con un particular saludo de ambos tenistas finalizado el encuentro.

Horas después, el número 140 del mundo explicó las palabras que le dedicó el criollo.“Me dijo ‘patético’, no sé por qué. Yo me comporté bien”, lanzó en conversación con CLAY Magazine.

En esa línea, añadió que “fue en un ambiente hostil donde me pifiaron y me abuchearon, la gente hacía ruido cuando yo servía. Sobreviví, jugué bien. Entonces no creo que haya hecho nada ‘patético’. Deberías preguntarle a él por qué dijo eso. No somos precisamente los mejores amigos en el tour, de hecho no lo conozco”

Moutet aseguró sentirse decepcionado por el actuar del público, que lo despidió de la cancha con una fuerte pitada y le dificultó hacer la entrevista oficial.

“Es lamentable porque no hubo un ambiente agradable. Me gusta jugar en Chile: en la qualy y en todos mis partidos me apoyaron porque abrí mi corazón, le di mucho a la gente y compartí con ellos, el deporte está hecho para eso. Mi entrenador y mi familia están aquí, sé lo que he hecho bien o mal y hoy lo he hecho todo bien”, manifestó.

Finalmente, el francés tuvo palabras sobre su encuentro por semifinales ante Alejandro Tabilo.

“Conozco a Tabilo mejor porque tenemos casi la misma edad. Es un gran jugador. Ya veremos quién es mejor”, cerró.