Gustavo Álvarez defiende el nivel de Lucas Assadi en la U: “La generación de jugadores menores de 25 años tiene un retraso madurativo”

Santiago

En la previa al encuentro del próximo lunes ante Deportes Copiapó, el DT de la U de Chile, Gustavo Álvarez, enfatizó los aspectos que han trabajado para mejorar respecto de la estrecha victoria sobre Audax Italiano.

“Tenemos que mejorar la velocidad del primer pase, así una vez que tenemos posibilidades de salir, el rival no se puede recomponer. Tenemos que encontrar más calidad en el segundo pase, ser verticales, el pase a la espalda de los medios rivales para ponernos de cara a la última línea rival”, explicó el argentino, que lamentó el no contar con los fanáticos del equipo en el Luis Valenzuela Hermosilla.

“Sufrimos una medida incoherente, va en contra de los hinchas de Universidad de Chile y del fútbol. El otro día, la conducta del hincha fue ejemplar y ahora se le impide ir al estadio. No tiene lógica”, explicó, mostrándose tranquilo ante el hecho de jugar en césped artificial.

“Es un sintético bueno, pero tiene un bote de balón particular, no tiene la velocidad normal de otros sintéticos. Respecto al calor, no se sufre tanto a la hora que jugaremos, estamos en condiciones de hacer un buen partido”, remarcó el entrenador de los azules, que también abordó la ausencia de Luciano Pons tras ser expulsado contra el Audax Italiano.

“Lo hablamos en privado con él y con el grupo, son expulsiones que hay que evitarla. Si la pelota no llega clara, es difícil jugarla a los delanteros. Luciano es un jugador con mucha presencia en el área, con un promedio de gol muy aceptable y creo que acá podrá seguir con esa realidad”, recalcó.

La férrea defensa a Lucas Assadi

En conferencia de prensa, Gustavo Álvarez actualizó el estado físico del volante. “Está con una progresión por un tremendo golpe que recibió en el último partido. Quedan dos entrenamientos, viene evolucionando favorablemente, pero hasta último minuto no voy a decidir los nombres propios”, dijo, junto con establecer argumentos para valorar su aporte al equipo.

“No puedo generalizar, pero cuando las críticas no son producto de la expectativa, sino de la exigencia, se transforma en presión. Y estamos hablando de un jugador muy joven. Es un jugador categoría 2004. No siento que a Lucas se le acompañe, se le exige lo que tiene que ser y no cómo. Creo que esta generación de jugadores menores de 25 años tiene un retraso madurativo, estuvieron casi dos años sin entrenar. No hay muchos jugadores destacados nacidos del 2004: Garnacho, Vitor Hugo y ahora apareció Barco. No hay mucho más”, dijo, pidiendo paciencia con él.

“Es un jugador que se tiene que completar, producto de su juventud. Se lo viene exigiendo desde los 17 años. Se le exige que sea el “10″, el líder de la U y de la selección. Dentro de lo que tiene, es tan bueno que genera mucha expectativa, pero es injusto transformarla en exigencia. Es un mediapunta que puede transformarse en enganche. Puede mejorar el pase, pero no es un enganche neto”, planteó, remarcando que Lucas Assadi debe mejorar con el nivel colectivo.

“Es un error que jugadores jóvenes tomen la bandera del equipo, es al revés: necesita un equipo que juegue muy bien para que pueda desarrollarse y crecer, potenciando sus virtudes, que no sea el responsable de sacar al equipo adelante. Tiene que ser un eslabón más”, recalcó, poniendo un ejemplo de su exitoso paso por Huachipato.

“No observo una presión desde el club. La futura venta es producto del crecimiento y del rendimiento. El mejor ejemplo es el de Javier Altamirano: cuando llegué a Huachipato, había que demostrar que podía ser titular nada más. Hay que acompañarlo, apoyarlo y ayudarlo a crecer”, concluyó Gustavo Álvarez.