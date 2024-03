“¿De Los Ángeles? Thank you”: El divertido momento de confusión que protagonizó María Becerra en el Festival de Viña 2024

En medio de su debut en el Festival de Viña 2024, la cantante argentina María Becerra protagonizó un divertido momento interactuando con el público en el escenario de la Quinta Vergara.

Y es que mientras se detuvo un minuto para agradecer y leer algunos de los carteles que llevaron sus seguidores para apoyarla en su presentación, la trasandina vivió un pequeño chascarro que hizo reír al Monstruo.

En concreto, María Becerra leyó una de las tradicionales pancartas de uno de sus seguidores donde decía que iban desde la comuna chilena de Los Ángeles, región del Biobío.

“Me dejaste el corazón vacío, Los Ángeles ¿Qué, son de Los Ángeles? ¡Me jodés!”, preguntó sorprendida en medio del show.

“¿Son de Los Angeles? ¿En serio? Thank You, thank you so much jajajaja”, agradeció en inglés, creyendo que los fans del cartel eran de Los Angeles, California, en Estados Unidos.

El divertido momento se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde muchos cibernautas se rieron de esta confusión.

NO MARIA BECERRA PENSANDO QUE LA PERSONA DEL CARTEL ES DE LOS ÁNGELES (USA) PERO SE REFERÍA A LOS ÁNGELES CHILE pic.twitter.com/hGpbmjiPi4 — pato (@bigbreadpaul) March 2, 2024

Cuando María Becerra sepa que realmente es Los Ángeles chile 🇨🇱 #Vina2024 pic.twitter.com/p3WNR0rXKO — belén (@b3lu19) March 2, 2024