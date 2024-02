“La gente ama las competencias y el cahuin”: Karla Constant habla sobre el éxito de los realitys en Chile

Canal 13 está regresando con todo al terreno de los reality shows. Por eso, en el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con la conductora y rostro de TV, Karla Constant, quien nos entregó detalles sobre ¿Ganar o Servir? De vuelta al Pasado.

Hoy por hoy, Constant se encuentra liderando Arriba Viña, uno de los programas satélite del Festival de Viña del Mar, algo que es una suerte de pausa entre su trabajo en Tierra Brava y la próxima apuesta del ex “canal del angelito”.

“Lo que no me falta es energía y ganas. Yo creo que mi cambio a Canal 13 fue súper iluminado, afortunado y en el momento justo, preciso. No siempre se cuenta con esa suerte, pero es bueno cambiarse de canal y tener un éxito”, comentó la conductora de televisión al inicio de la conversación.

En esa misma línea, Constant aseguró que “este éxito ha sido muy abrumador”. “Ahora hay niños que me conocen. Yo me había relacionado con geste más adulta, pero ahora niños y adolescentes me saludan. Todavía me dicen ‘tía’, pero qué le vamos a hacer”, señaló.

Chile, país de realitys

¿Ganar o Servir? vendrá inmediatamente después del fin de Tierra Brava. Respecto a aquello, Constant comentó que “estratégicamente hablando, es muy importante hacer un reality pegado al otro porque es no soltar”.

“Yo creo que la gente estaba muy ávida de ver realitys con todo lo que eso conlleva. La gente ama las competencias y el cahuin. Yo creo que esa es la fórmula: competencias, cahuin y romance, tanta cosa ¿no?”, expresó.

De ese mismo modo, la animadora de televisión dijo que “no es llegar y encerrarse” en un reality. “Hay mucha gente que dice que le gustaría, pero llegar al encierro es muy fuerte, es potente, hay que estar preparados”, aseguró

¿Cómo se viene el final de Tierra Brava?

La comunicadora expresó que “uno tendería a pensar que, hacia el final, el globo se va desinflando, pero va pasando lo contrario”.

“Los ánimos están más caldeados porque van quedando menos y los que van quedando, quieren ganar sí o sí. Las emociones están a flor de piel, así como las ganas de pelear y las ganas de pelear. Es como una olla a presión en la última etapa, tanto para los participantes, la producción y los que estamos en la animación”, detalló.

Así mismo, Karla Constant adelantó que en Tierra Brava se vendrán unos reingresos polémicos. “Van a pasar cosas con esos reingresos, porque las personas que reingresan vienen a ajustar unas cuentas”, mencionó