Festival de Viña 2024: la traumática historia de cómo Anitta creó su personaje (y cuál es su nombre real)

Es la encargada de cerrar la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2024 y la brasileña Anitta promete un show de impacto en la Quinta Vergara.

Esta es la primera vez de la artista —cuyo verdadero nombre es Larissa de Macedo Machado— en el certamen, concierto que busca marcar la historia del evento musical latino más importante del mundo.

Con canciones en portugués, español e inglés, Anitta ha conquistado la escena musical mundial con sonidos que mezclan el funk carioca, el pop y el reggaetón.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la brasileña, ya que una trágica historia está detrás de su nombre artístico.

¿De dónde viene Anitta?

De acuerdo de lo explicado por la misma Anitta en su docuserie de Netflix, la cantante reveló que el apodo que usa para presentarse en los escenarios surgió cuando tenía 14 años, luego de ser víctima de una violación por parte de su novio.

“Conocí a una persona de la que tenía miedo porque era medio autoritaria conmigo, me hablaba de forma autoritaria. Yo era diferente cuando era adolescente. No era como soy actualmente”, indicó la carioca.

“Yo estaba con mucho miedo de la relación con él y terminé preguntando si quería que fuéramos a un lugar solos. Inmediatamente, su estrés pasó y me preguntó si yo estaba segura. Le dije que sí. Pero hoy no estoy segura si le dije que sí, porque tenía mucho miedo de él”, agregó.

En esa línea, Anitta reflexionó: “Siempre tuve miedo de lo que las personas dirían: cómo pudo haber sido víctima si hoy es tan sexual, tan abierta, y hace tanta cosa. No lo sé. Lo que sé es que yo tomé eso que viví y lo convertí en algo que me sirvió para superarme y salir mejor”.

Bajo ese contexto, la brasileña indicó que su nombre artístico “nació de mi voluntad y necesidad de ser una mujer corajuda, a la que nadie pudiese herir (...) Como Larissa soy muy diferente (...) Creé este personaje, Anitta, que es una persona que lleva esta plática (sobre sexo) con una facilidad grande de no ponerme triste, no molestarme, no emocionarme, no sentir dolor por nada que sea de este asunto, de este medio sexual porque me hacía tan mal’', cerró.