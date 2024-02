“Esa es la verdadera inclusión”: el potente discurso sobre la inclusión de Lucho Miranda en el Festival de Viña 2024

En su esperado debut en el Festival de Viña 2024, el comediante Lucho Miranda sacó aplausos en la Quinta Vergara con una potente reflexión sobre inclusión y humor.

Al inicio de su actuación, el comediante dejó fue directo: “Quiero dejar muy claro, antes de empezar el show, y es que hay dos tipos de personas: las que se ríen de la persona que tiene discapacidad, sin su consentimiento, y eso está muy mal. Caca. Y están las personas que se ríen, junto con las personas que tienen discapacidad. Y ese es el camino correcto, y esa es la verdadera inclusión”.

El humorista, quien ha estado en rehabilitación desde los tres años en los centros de la Teletón, abordó la importancia de la inclusión a través del humor. “Hoy día voy a contar chistes. No busco dar lástima, no busco dar penas, no busco... ¡Ay, pobrecito! No, quiero contar chistes. Así que si un chiste le parece divertido y involucra discapacidad, rían, aplaudan, diviértanse, disfruten”.

“Yo, a través del humor, quiero hablar de inclusión. Y a través del humor, quiero llegar a todos ustedes y decirles que yo soy uno más”, agregó, generando una ola de aplausos en la Quinta Vergara.