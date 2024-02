El dolor de Paul Pogba tras recibir duro castigo por dopaje: “Me quitaron todo lo que he construido en mi carrera como jugador”

Santiago

Este jueves, salió a luz la decisión del Tribunal Antidopaje de Italia de suspender por cuatro años a Paul Pogba por un caso de dopaje. Tras conocer el castigo en su contra, el mediocampista de la Juventus emitió un comunicado a través de sus redes sociales expresando su desacuerdo con el veredicto y anunciando su intención de apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo

“Hoy me han informado de la decisión del Tribunal Antípoda de Italia y creo que el veredicto es incorrecto. Estoy triste, conmocionado y desconsolado porque me han quitado todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional”, partió señalando el volante, quien en 2018 se coronó campeón del mundo con Francia.

El jugador, quien cumplirá 31 años el próximo 15 de marzo, también aseguró que cuando esté libre de restricciones legales, la “historia completa quedará clara”, y enfatizó su postura respecto a las acusaciones de dopaje: “Nunca he tomado, a sabiendas o deliberadamente, ningún suplemento que viole las normas antidopaje”.

Paul Pogba reiteró su compromiso respecto al no consumo de sustancias prohibidas: “Como atleta profesional, nunca haría nada para mejorar mi rendimiento mediante el uso de sustancias prohibidas y nunca he faltado el respeto ni he engañado a mis compañeros, atletas y seguidores de ninguno de los equipos con los que he jugado a favor o en contra”.

“Como consecuencia de la decisión anunciada hoy recurriré ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo”, concluyó el ex Manchester United.