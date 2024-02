“Quedamos igualmente preocupados”: oposición disconforme tras reunión en La Moneda por secuestro del ex teniente venezolano

Este miércoles, los líderes de la oposición dejaron ver su descontento luego de la reunión que sostuvieron con la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD); el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve (PS), y el ministro de Justicia, Luis Cordero para revisar el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

En concreto, los timoneles de Republicanos, Chile Vamos y Demócratas señalaron que “quedamos igualmente preocupados”, debido a que, los miembros de Gobierno, recordaron e hicieron énfasis en el carácter de reservado que tiene la causa del exteniente, según consignó Emol.

En ese contexto, el presidente de Republicanos, Arturo Squella, advirtió que “no se nos dio mucha respuesta”, haciendo referencia a que no se entregan suficiente información sobre “las dudas que se han generado públicamente en el entendido de una hipótesis donde el Gobierno de Venezuela estaría involucrado en este secuestro”.

“Se nos dijo que el Ministerio Público es muy hermético. Lamentaban, eso sí, las filtraciones que se han conocido el día de hoy. Eso es un retroceso para la investigación, pero que los conocimientos de los avances o estados de avances lo tenía la ministra y el subsecretario”, añadió.

“Nos vamos igual o más preocupados”

Por su parte, el presidente de la UDI, Javier Macaya, afirmó que “nos vamos igual o más preocupados y esperamos que obviamente esa sensación de preocupación, a la luz del trabajo que puedan hacer las instancias de investigación, pueda cambiar”.

Además, explicó que solicitaron más agilidad en la tramitación de la ley de inteligencia, debido a que “es fundamental que se pueda cerrar un acuerdo a la brevedad (...) Se nos manifestó que era parte de algo que se le daría la celeridad necesaria”.

“Mientras subsista en este Gobierno personas que tienen una mirada de apoyo al régimen de Nicolás Maduro, es evidente que hay una contradicción y hay información que en caso de acceder por esas personas, militantes de ese partido, que tienen esa simpatía por el régimen de Nicolás Maduro, es evidente que la preocupación de nosotros va a subsistir”, finalizó.

En la misma línea, el líder de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, aseguró que el convenio no fue bien explicado desde el primer momento por el Gobierno. “Creemos que hoy, a este momento, ya se han tenido las claridades suficientes, pero todas estas pocas claridades iniciales no han ayudado, a nuestro juicio, al buen esclarecimiento de todo este proceso (...) le sugerimos que se debió haber dicho de forma mucho más expresa que este convenio, por supuesto, no ampara a entregar ningún dato de personas que están bajo refugio político ”, enfatizó.

La presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, complementó el punto anterior y precisó que “le hicimos ver que todo esto hubiera sido mejor haberlo explicado del primer momento”.