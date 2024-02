Secuestro de militar (r) venezolano en Chile: ministra Tohá asegura que “hay avances significativos” en la investigación

Santiago

Los avances en la investigación del secuestro del militar en retiro venezolano, Ronald Ojeda, “son significativos, pero creo que no hay que calificarlos demasiado. Hay avances y hay que dejar que la fiscalía trabaje”.

La frase es de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien abordó el caso en profundidad este martes.

Fue con T13Radio que la secretaria de Estado se refirió a los últimos antecedentes que han circulado en torno a esta noticia: por ejemplo, la información del periódico venezolano La Razón (opositor al régimen) que apuntó al delito ocurrido en Santiago como una operación de la inteligencia venezolana.

Dicha hipótesis fue desmentida y condenada enérgicamente por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el pasado lunes, calificándola como una “total mentira”. La idea fue reforzada por Tohá:

“Con ese tipo de planteamientos se está contradiciendo lo que ha sido la manera de relacionarse de Chile con las temáticas de Venezuela. Muchas personas han encontrado la posibilidad de rehacer su vida, Chile ha sido un país crítico de muchas dinámicas políticas que ha habido en Venezuela y lo menos que haríamos sería prestarnos para ser parte de las querellas internas que ese país tiene con sus opositores”.

También pormenorizó en que ninguna autoridad venezolana ha consultado a Monsalve u otra autoridad por Ojeda, “y nadie ha osado pensar que Chile podría ser parte de la persecución a dirigentes políticos que están en esa naturaleza en Chile, como el caso del señor Ojeda”.

Sobre el hermetismo del caso, lo justificó con que “el secreto de la investigación tiene que ver con el éxito de la misma”, pues lo contrario sería “darle ventaja a los secuestradores”: “Se le ha exigido transparencia al Gobierno... en estas cosas no puede haber transparencia, así de simple, porque la investigación la lleva a cabo la fiscalía, y no es por una razón mañosa, es por el bien de la víctima, para tener resultados más rápidos y efectivos. No se puede informar, pero eso no quiere decir que no pase nada”.

La hipótesis de agentes extranjeros en territorio nacional sería, a juicio de Tohá, “gravísimo, sin precedentes (...), de la mayor gravedad, inaudita respecto a lo que son las relaciones entre países latinoamericanos (...) Ciertamente sería un acto agresivo”.