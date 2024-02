En el marco solidario de la actual versión del Festival de Viña del Mar 2024, artistas del certamen visitaron durante esta jornada a los damnificados por los incendios en el sector de El Olivar.

Hasta dicha zona se trasladó el cantante de Miranda!, Ale Sergi, el colombiano Manuel Turizo, y la artista argentina María Becerra.

En los micrófonos de ADN.CL, Sergi comentó cómo fue esta visita a los afectados por los incendios. “Cuando llegué a hablar con la gente, todos me comentaban más o menos lo mismo. Estar en este lugar es muy desolador”, señaló.

“Lo que me parece que deberíamos dejar claro es un solo mensaje, porque toda esta gente te comenta más o menos lo mismo: acá la ayuda bajó, cuando lo ideal sería que suba”, afirmó.

En ello, apuntó que “lo poquito que cada quien tenga y pueda aportar va a servir. Es tan simple como eso, y tan triste y desgarrador, porque literalmente no tienen nada”.

Por su parte, Manuel Turizo coincidió con el trasandino. “Es terrible, la verdad, terrible, pero vinimos a ver en qué podemos ayudar y a conocer la situación”, dijo.

“Todavía no hemos terminado las donaciones, las donaciones siguen. La gente necesita de todo, comida, agua, ropa, donde poder hacer la comida, donde poder refrigerar la comida. Necesitan todo, porque acá no hay nada”, prosiguió.

“El sentido solidario me parece brutal, increíble, pero la situación es terrible”, declaró el cantante.

Finalmente, María Becerra, quien se presentará este viernes 1 de marzo en la Quinta Vergara, sostuvo que esta fue “una experiencia tremenda. Como decían mis compañeros, es desgarrador ver todo lo que está sucediendo, pero también lo encontraba muy necesario venir y darte cuenta de lo que realmente necesitan”.

“Uno a veces dice ‘bueno, voy a donar comida’, pero recién nos contaban que comida es lo que más donan de sobra, excepto la proteína, lo que es carne, pollo, eso escasea un montón”, detalló.

En esa línea, la artista argentina expresó que “hay mucha gente que está recibiendo donaciones de ropa, de alimentos y no tiene donde ponerlas, porque realmente quedaron sin nada, entonces también sirven cajas o refrigeradores para poder guardar el alimento”.

“Ahora empieza el trabajo, empieza el colegio, mismos colegios que están siendo lugares donde la gente se refugia, y ahora que empiezan las clases, la reubicación es super importante para esas personas que dónde se van a quedar”, añadió.

Para cerrar, la cantante envió un mensaje de apoyo a los afectados. “Mandarles mucha fuerza, que no se rindan, que no bajen los brazos, y que de nuestro lado vamos a hacer todo lo posible para ayudarlos y para que la gente no los olvide”, cerró.