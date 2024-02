La historia de amor entre el humorista Lucho Miranda y su polola: se casarán este año

Este miércoles, el encargado del humor en la cuarta noche del Festival de Viña 2024 será Luis ‘Lucho’ Miranda, quien hará su debut sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Una que lo ha acompañado en cada paso de su preparación para este día, es su pareja y futura esposa, Franshesca Toledo, con quien comenzó una relación hace más de 2 años.

La joven no pertenece al mundo del espectáculo y hasta ahora no es de conocimiento público sobre a qué se dedica. No obstante, en su biografía de Instagram comparte el enlace a su perfil en Arsmate, una plataforma en la cual se vende contenido para adultos.

La historia de amor entre Lucho y Fran

“Estamos tranquilos ya, con ganas de que muestre todo lo que ha hecho durante el año, así que felices, ansiosos por ver su presentación. Sé que le va a ir muy bien”, dijo Toledo sobre su prometido para ADN.cl.

Fue en mayo del 2023 cuando el comediante oriundo de Vicuña sorprendió a sus seguidores en Instagram con el anuncio de que su polola le había dado el “sí” para poder casarse con ella. “Feliz cumpleaños mi amor. Quiero que vivamos juntos y felices por toda la vida. GRACIAS POR DECIR QUE SÍ”, escribió el humorista en una publicación en Instagram.

Sobre la fecha del casamiento, el cómico aseguró que “nos vamos a casar en noviembre, nos íbamos a casar ahora este verano, pero por razones obvias lo corrimos”, adelantó en el matinal Buenos Días a Todos.