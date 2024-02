¿Anitta y Andrea Bocelli cantando juntos? La antigua e inesperada presentación que unió como dúo a ambos artistas

En la antesala de la presentación de la brasileña Anitta en la cuarta noche del Festival de Viña 2024, los cibernautas reflotaron en las redes sociales una antigua y llamativa presentación de la artista en la que pudo compartir escenario nada menos que con el tenor italiano, Andrea Bocelli.

Todo se remonta al 2016, cuando el músico italiano, quien recientemente se presentó en la Quinta Vergara, tuvo una presentación en la ciudad brasileña, Sao Paulo, donde invitó al escenario a Anitta para interpretar con él algunos de sus éxitos.

Fue así como la cantante latina vinculada con el género urbano se subió al escenario y comenzó a recibir pifias del público presente en esa instancia. Sin embargo, para sorpresa de mucho, la artista calló los abucheos rápidamente cuando comenzó a cantar “Canto Della Terra”.

Tras ello, la artista maravilló a la audiencia con su voz al son de “Somewhere Over The Rainbow” y “Vivo per lei”, acompañada de Andrea Bocelli.

Revisa aquí la llamativa presentación: