Chile

El 19 de febrero pasado se conoció una nómina del regional metropolitano del Partido Socialista con los nombres de los precandidatos y precandidatas inscritos para competir en las próximas elecciones municipales y regionales: fueron 259 candidaturas (29 consejeros regionales, 35 alcaldes, 190 concejales). El ruido de los nombres fue por la premura, por una parte, pero también por competir en zonas donde algunos nombres de autoridades oficialistas ya anunciaron sus intenciones de ir a la reelección: por ejemplo en Santiago, donde Ismael Calderón enfrentará a la alcaldesa Irací Hassler (PC); o en Ñuñoa, comuna en la que Emilia Ríos (RD) podría enfrentarse a Paula Mendoza (exalcaldesa de Santiago del Partido Socialista).

Se rompe así un lema que por viejo, no deja de ser vigente: el que tiene, mantiene.

La timonel del socialismo, la senadora Paulina Vodanovic puso paños fríos a la situación, asegurando, la mañana de este martes en ADN Hoy, que “esto nunca ha sido distinto”, y que “hay que entender cuál es la dinámica de esto”.

“Dices que hay tensiones y bueno, la política y la designación de candidaturas siempre tiene que ver con esto porque la disputa del poder es así. Nuestra legislación se ha hecho cargo de esto, como la Ley Antidíscolos (...), una ley de primaria que hubo que hacerla para tener la posibilidad de que en todos los lugares se puedan hacer estas candidaturas y llevar a elecciones populares. La designación de los candidatos y que no quede entregada a la directiva de los partidos. Tenemos distintas fórmulas que han ido saliendo con los años para poder resolver un problema que siempre lo es: hoy no hay en los partidos candidatos, porque no hemos resuelto los acuerdos para una lista única. Y esas conversaciones son las que se están llevando a cabo”, agregó después.

Y más que adelantar una jugada, la presidenta de la colectividad esgrimió otro argumento: que su partido lo que hizo fue “transparentar lo que están haciendo todos los partidos. Y la transparencia es necesaria frente a la ciudadanía. No tenemos por qué tener listas ocultas de precandidatos. Otra cosa es que finalmente aquellos terminen siendo los candidatos de la coalición. Eso está en proceso, en discusión, y también hemos sido transparentes con nuestros precandidatos: les hemos hecho ver que no hay ninguno que tenga todavía la condición de candidato porque es algo que está en discusión, en conversación, y porque tenemos que avanzar hacia criterios generales”.

¿Y qué pasó, entonces, con “el que tiene, mantiene”? En Cooperativa, Vodanovic aseguró que el término “no le gusta”, porque “suena a querer quedarse y no irse”: “A mí me parece que hay un legítimo derecho a la reelección. Quienes han sido alcaldes o cualquier otra autoridad, también tienen derecho a reelegirse. Antiguamente, no existían límites a la reelección. En el socialismo, teníamos a Sadi Melo o Jhonny Carrasco, que fueron alcaldes durante 30 años y era imposible disputar por otros, fueran socialistas o no, esa condición”.

“Cuando tenemos límite a la reelección en tres periodos, me parece importante que pueda haber un derecho a la reelección, porque sino cuál es el estímulo del alcalde de hacer una buena gestión si finalmente todos le van a ir a disputar. Hay que lograr un equilibrio entre el legítimo derecho de la reelección con la evaluación, en algunas comunas, de la posibilidad de que haya primarias o de que exista un recambio de candidatos. Las reglas generales son difíciles de establecer, pero es algo en lo que hemos estado trabajando, para luego ver las excepciones”, precisó después.

En la misma línea, entregó un mensaje, tanto a sus correligionarios, pero que también sirve a la militancia en general de cualquier conglomerado: “Quienes adscriben a partidos y pretenden ser candidatos por los partidos, tienen que respetar las normas. Esta es una definición de los partidos, de las directivas, y así se va a resolver. Quienes no quieran respetar las normas, ya tienen que haber renunciado: debieron hacerlo en octubre del año pasado. Decidirán si van como independientes, si lenvanta firmas, si hacen listas aparte o si no van de candidatos; pero quienes son militantes de los partidos, su primera obligación es someterse a las reglas y respetar aquello”.

Con todo, la negociación cerrará el 8 de abril. Y Vodanovic llamó a “no tener ansiedad”, pues los candidatos conocen las normas y “hay que someterse a ellas y que lo que nos tiene que importar como coalición progresista es llevar los mejores candidatos y candidatas, y a quienes representen la posibilidad de conciliar la seguridad, el orden en las comunas, como también profunda transparencia, porque los escándalos vistos en las últiams semanas en los municipios es algo que no podemos tolerar; y una gestión orientada hacia lo social”.

Descartó, eso sí, que afectara el trabajo del oficialismo: dígase Frente Amplio y Socialismo Democrático. “Hay que distinguir la negociación, las candidaturas, de la gestión de Gobierno”, cerró.

Frente Amplio

La discusión del Frente Amplio es la del partido único que, en cuanto a negociación con el Socialismo Democrático, “no es algo nuevo”: así lo hicieron en la elección de consejeros.

“Lo que haga el FA desde el punto de vista político, para nosotros, el Socialismo Democrático, viene a zanjar una situación que es evidente que existe en los hechos, y que el FA tiene una forma de relacionarse o de actuar que hace que ellos se vayan a agrupar en un solo partido. Eso no obsta que sigamos trabajando en conjunto como lo hemos hecho hasta ahora”, planteó más tarde.

Así las cosas, descartó algo parecido a la Nueva Mayoría o la Concertación, pues “hay voces distintas de un lado u otro, pero la unidad no conlleva uniformidad o que no puedan existir diferencias; lo distinto de una coalición es que se procesen de manera adecuada esas diferencias”.

A modo de adelanto de la estrategia legislativa, concluyó con una reflexión a propósito del secuestro del militar en retiro venezolano:

“Nosotros en el país no tenemos un verdadero sistema de inteligencia y ese es el problema que tenemos. A partir de este hecho, cuando haya un análisis posterior, se podrá ver cuáles han sido las eventuales deficiencias que ha tenido la propia ANI, si es que las tuvo, pero sobre todo que avancemos en una ley moderna que nos permita contar con inteligencia para(...) A veces pasan muchos años en nuestro país en que los temas no logran avanzar pese a la evidente importancia que puedan tener. Para mi es evidente que podamos contar con un sistema de inteligencia moderno, eficaz, que se haga cargo del cambio en nuestro país. Es fundamental que tengamos una ley que se haga cargo de estas nuevas amenazas de nuestro país, de manera rápida y eficaz, y que permita hacer un trabajo completo”.