Lucas Menossi afronta el amargo presente de la UC: “Nos dolió perder en el debut, pero veo al grupo muy fuerte”

Santiago

El mediocampista de la Universidad Católica, Lucas Menossi, fue el encargado de responder preguntas en una conferencia de prensa realizada en San Carlos de Apoquindo. En ella, abordó diversos aspectos relacionados con el debut del equipo en la temporada.

El volante argentino expresó su opinión sobre el impacto de no haber jugado la primera fecha del campeonato y cómo esto pudo hacer afectado en la derrota ante Ñublense. “En el fútbol es muy relativo a todo. Quizás si nosotros en el primer tiempo hubiésemos abierto el partido con las chances que tuvimos, hoy acá estamos hablando de otra cosa y podemos decir que el no jugar la primera fecha no tuvo nada que ver. No estoy muy seguro si nos perjudicó eso, la verdad”, señaló.

Sobre el próximo rival, Palestino, al cual enfrentarán el sábado 2 de marzo a las 18:00 horas, el trasandino destacó que “nosotros confiamos mucho en lo que venimos haciendo, en nuestro trabajo, nuestros jugadores, nuestro grupo. Con duelo por la Copa Sudamericana (contra Coquimbo Unido), es sumamente importante para nosotros, pero primero está el partido de Palestino”.

En cuanto a las críticas externas y la reacción del equipo, Lucas Menossi explicó: “Después del partido del otro día, obviamente nos dolió mucho perder, no pensábamos arrancar así, sobre todo por cómo se dio el primer tiempo, pero al grupo lo veo muy fuerte, muy unido”.

Por último, se refirió a la remodelación el estadio de San Carlos de Apoquindo. “Sabemos que el club está haciendo un estadio nuevo, algo que será muy lindo para el futuro de la institución. Ojalá que este año lleguemos a jugar acá”, concluyó