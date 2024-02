Javiera Contador a horas de su presentación en Viña 2024: “Espero llevarles un minuto de alegría en este momento difícil para la Quinta región”

Viña del Mar

La actriz y comediante Javiera Contador se presentará este lunes 26 de febrero, en el Festival de Viña del Mar 2024. Hubo, como antecedente, una presentación que, a su juicio, se tomó morbosamente: una presentación en el Festival de Coihueco, en el que recibió fuertes pifias. En diálogo con la prensa, Contador abordó el tema: “Si no me hubieran pifeado esa vez, no tendríamos esta conversación”.

En la misma línea, puso en contexto esa presentación: ocurrió hace cinco semanas atrás. “Quizás no tenía la connotación que tiene ahora. También hay algo que funciona a nivel de morbo, que es parte de la vida. Esto pasó hace mucho tiempo y cuando fue, a fines de enero, pensé que iba a salir al día siguiente y no salió. Y una semana antes de Viña, salió. Es parte de la vida. Que no funcione una pega siempre es malo, a todos les pasará en sus respectivos trabajos, pero eso para mi no define años de trabajo ni la cantidad de show que se hacen. Es un mal paso y hay que salir a buscar nuevas estrategias”, desarrolló después.

Sobre si esta reacción y su cobertura pudiera tener especial énfasis en las mujeres, espetó: “Sé que le ha pasado a hombres y mujeres por igual. Es parte del trabajo, pero tiene un sentido pre-Viña”.

¿Ajustó su rutina después de eso? Respondió Contador: “Uno va ajustando, no solamente por el mal día, sino que en general uno va ajustando siempre. La rutina de uno, que vengo trabajando por varios años, igual es flexible. Siempre hay ajustes”.

Hacia el final, reflexionó: “Soy lo que soy, a pesar de todo (...) Uno no se cuestiona toda la carrera, sino el momento. Me afectó bastante, pero no para cuestionar toda la rutina, que han sido en más de 300 presentaciones. Es un gran aprendizaje”.

Aclaró, eso sí, que “el primer show que hice después del festival de Coihueco, empezó a fluir. Y vinieron 15 más y funcionaron perfecto. Fue también un gran balde de humildad”.

“Fue un mal momento, pero me ha servido mucho. Para mañana servirá. Fue un aprendizaje. Hubiera preferido no tenerlo, pero pasó”, concluyó.

La actriz también se refirió al contexto en el que ocurre esta versión del certamen, con los incendios forestales y estructurales que afectaron a esa parte del país: “Espero llevarles un minuto de alegría. Este festival se hace en un momento difícil para la región. Es un momento doloroso. No es la fiesta, porque la gente está pasándolo pésimo. Pero sí queremos llevarle un ratito de alegría, queremos seguir colaborando”.