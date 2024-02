¿Humanidad en peligro?: Científicos aseguran que cromosoma Y está desapareciendo

Los bebés humanos y otros mamíferos tienen su sexo determinado por un gen en el cromosoma Y, pero este cromosoma está en peligro de desaparecer en unos pocos millones de años. Esto podría llevar a la extinción de nuestra especie si no desarrollamos un nuevo gen sexual.

Una buena noticia es que dos especies de roedores ya han perdido su cromosoma Y y aún sobreviven. Los topillos topo de Europa del este y las ratas espinosas de Japón son ejemplos de esto, publica ScienceAlert.

En un artículo reciente en Proceedings of the National Academy of Science, se muestra cómo la rata espinosa ha desarrollado un nuevo gen determinante del sexo. Este descubrimiento respalda la posibilidad de que los humanos también puedan desarrollar un nuevo gen sexual en el futuro.

En humanos y otros mamíferos, las hembras tienen dos cromosomas X y los machos tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. El cromosoma Y contiene un gen crucial llamado SRY que inicia el desarrollo masculino en el embrión.

El cromosoma Y humano ha estado degenerando durante millones de años y se estima que podría desaparecer en 11 millones de años si sigue perdiendo genes a este ritmo.

La pérdida del cromosoma Y plantea preguntas sobre el futuro de la reproducción humana y la posibilidad de extinción de la especie. Sin embargo, el descubrimiento de un nuevo gen determinante del sexo en las ratas espinosas sugiere que podríamos encontrar una solución para evitar la extinción.