Angie Jibaja fue arrestada en Perú: con cerveza en mano protagonizó un confuso incidente en un hotel en Lima

En medio de un confuso episodio, la reconocida figura de la televisión peruana, Angie Jibaja, fue detenida en la provincia de Surquillo, Lima. La situación se desarrolló tras una visita de la ex chica reality a la casa de quien habría sido su pareja, Víctor Zamora, a quien previamente había acusado de agresiones físicas y psicológicas.

Según reportó el programa Magaly TV, los hechos tuvieron lugar el martes pasado. Zamora relató que Angie Jibaja llegó a su residencia manifestando su deseo de hablar y pidiendo perdón. Aparentemente, la escena fue acompañada por la presencia de otra persona y una botella de cerveza en manos de la ex Doble Tentación.

“Estaba gritando mi nombre, decía ‘ábreme la puerta’. Por el intercomunicador me pidió perdón, me dijo que me amaba, que me quería, quería entrar a hablar conmigo, tenía cerveza en la mano y estaba con otra persona”, contó Zamora a El Comercio.

El incidente en el hotel

Posteriormente, cerca de las 10 de la mañana, Angie fue vista en compañía de un grupo de hombres, portando un encendedor y un paquete misterioso. Más tarde, se retiró con uno de ellos y ambos fueron detenidos en un hotel de la zona. La situación tomó un giro inesperado cuando, desde el establecimiento, informaron a la policía que la pareja no salía de la habitación según lo acordado.

Desde el hotel, se comunicaron con las autoridades señalando: “Le han tocado la puerta toda la noche y no han querido salir”. Además, una huésped alertó a la policía indicando que una mujer estaba siendo agredida en la misma habitación que ocupaban Angie Jibaja y su acompañante.

Sin embargo, la versión de la ex reality difiere de los informes. Según Jibaja, las personas habrían exagerado la situación, alegando que solo estaba “jugando y bromeando” con el mencionado individuo.

Tras su detención, Angie Jibaja expresó su indignación y aclaró algunos detalles: “No salimos a la hora (del hotel), me quedé dormida y nada más. A la una tenía que salir, me quedé dormida, tanto chongo por eso”, afirmó, cerrando así un episodio confuso que ha captado la atención de la prensa y el público en Perú.