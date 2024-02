Familias albergadas en colegio de Quilpué denuncian ultimátum para desalojar establecimiento

Valparaíso

En el Colegio Fernando Durán, de Quilpué, hay varias familias albergadas por los incendios forestales y estructurales registrados desde el pasado 2 de febrero en la región de Valparaíso: niños y adultos, e incluso lactantes. El miércoles 21 llegó una persona que aseguró ser de la municipalidad, pero que no era de esos funcionarios que los afectados ven habitualmente, sino que eran distintos, aunque vestían “el típico traje del Gobierno de Chile”, recordó Carlos Martínez, que hasta antes de pernoctar allí, vivía en el sector de El Olivar.

Dijo Martínez que los citaron a una reunión a las 20:30 horas. Le extrañó la convocatoria por varias cosas: sobre todo porque no conocía a quien los citaba. Y eso que él y su familia dormían allí desde el 2 de febrero mismo. “Se nos informó de que teníamos que hacer abandono del albergue el día viernes. Fue así, de esa manera, que ya se terminaba (el albergue) y ya empezaba, bueno, usted sabe, los preparativos para la entrada a clases”, recordó a ADN.

Había algo de simbolismo importante en el mismo Colegio: el Presidente Gabriel Boric lo había visitado el 4 del mismo mes, dos días después de iniciada la catástrofe.

No les dijeron nada más, “solamente que tenemos que hacer abandono del albergue”, se lamentó Martínez. Y sumó después: “Sin ninguna solución, nada. O sea, eso es lo que nos complica”.

De su casa quedaron solo los cimientos. Y en esta tragedia asomó incluso su empatía: “Otra gente que tenía cases de madera no tenían ni cierre perimetral, ni luz, ni agua, ninguna cosa”.

Kenny Vicen, albergada de Pompeya Sur, destacó que después de haber perdido “absolutamente todo”, los acogieron “muy bien” en el Fernando Durán. “Siempre han estado preocupados de qué va a pasar con nosotros y ya han pasado 18 o 20 días, y todavía no tenemos respuesta”.

Venezolana de nacionalidad, precisó que “somos muchos inmigrantes que estamos en la misma situación, aparte de ello no tenemos documentación porque entramos por paso no habilitado. ¿Cuál es el llamado que nosotros queremos? Nosotros no vinimos aquí, que nos den nada regalado, simplemente fuimos afectados, igual como cualquier otro chileno, que vinimos aquí a trabajar, a aportar a este país, y no tenemos solución, no hemos recibido el bono, por la misma condición que no tenemos rut ni tenemos cuenta bancaria”.

Confirmó la reunión en la que le dieron el ultimátum. Y aseguró que les prometieron que les iban a dar “carpa, que nos van a dar un toldo, una caja de comida. Y qué ocurre con eso: tenemos niños, primero; segundo, no hay agua potable, sino bidones en puntos estratégicos; y también hay baños portátiles, pero no están aptos para la cantidad de gente que vive en el sector”.

“Nos dijeron que a más tardar el viernes teníamos que desocupar la institución. Sabemos que los niños tienen derecho a su educación, es cierto, ¿pero los niños que están sin casa, cuáles son sus derechos? ¿Y los de las mujeres, los ancianos que están aquí? Los están echando a la calle sin ningún lugar, sin un hábitat adecuado donde se puedan desarrollar”, criticó luego.

Martínez llamó a la autoridad a tener “un poco más de empatía, un poco más de tiempo. O sea, estamos claros que estamos en un colegio y que va a empezar el periodo de clases. Todo tiene que volver a la normalidad, pero por lo menos uno esperaría un poco más. Que se pongan la mano en el corazón y piensen que hay familias que tienen muchos, muchos niños”, dijo.