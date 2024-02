“Por eso soy una muñeca de porcelana”: modelo argentina genera polémica por contar que toma su propia sangre para “mantenerse joven”

Un inusual tip de belleza entregó una modelo argentina a través de sus redes sociales con el que sus más de dos millones de seguidores quedaron impactados tras la revelación.

Todo comenzó a partir de una foto que publicó la influencer Sofía Clerici, quien subió una historia de su comida y se podía ver un plato con ensalada y un llamativo vaso con un líquido rojo en su interior.

Más tarde, la chica subió la captura de uno de sus chats, donde uno de sus seguidores le preguntó para saber qué estaba bebiendo y ella le respondió públicamente: sangre.

Ante el impacto que generó su respuesta, la modelo explicó que llevaba su propia sangre hasta un restaurante y se la preparaban con una limonada.

Ante el insólito hecho, muchas personas creyeron que la mujer estaba haciendo una broma, pero más tarde subió una foto donde se veía un tubo con un fluido rojo. En ella escribió: “Para los que no me creen tengo 9 tubos en mi heladera/freezer de sangre, y me tomo 1/4 o medio tubo por semana”.

“Por eso soy una muñe (muñeca) de porcelana jiji”, aseguró Clerici en la misma historia.

Así, su llamativo truco para conservar su juventud y piel tersa generó una ola de comentarios con expresiones de sorpresa y otros que la compararon con el famoso personaje vampiro, Drácula.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que famosos impactan por revelar que usan terapias de belleza y rejuvenecimiento con la sangre, como por ejemplo Meghan Fox y Kim Kardashian.