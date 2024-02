Men at Work será el número anglo de Viña 2024: quiénes son y cuándo se presentan en el festival

La icónica banda de rock australiana, Men at Work, famosa por éxitos como Down Under y Who Can It Be Now?, está lista para cautivar a sus fanáticos en el Festival de Viña del Mar 2024.

Con una carrera que alcanzó la cima en la década de 1980, la agrupación se ha convertido en un símbolo perdurable de la música de esa época.

¿Quién son Men at Work?

Men at Work fue una banda de rock australiana que alcanzó la cima de la fama en la década de 1980. Formada en 1979 en Melbourne, estaba compuesta por el vocalista y guitarrista Colin Hay, el flautista Greg Ham, el bajista John Rees, el baterista Jerry Speiser y el guitarrista Ron Strykert. Su álbum debut, Business as Usual (1981), se convirtió en un fenómeno global.

Getty Images / Icon and Image Ampliar

El éxito masivo llegó con los sencillos Who Can It Be Now? y Down Under. Este último, en particular, encabezó las listas en varios países y se convirtió en un himno distintivo de la década.

La música de Men at Work fusionaba elementos de rock, reggae y new wave, creando un sonido único. La distintiva voz de Colin Hay y la incorporación de la flauta de Greg Ham contribuyeron a su identidad sonora distintiva.

A pesar del éxito inicial, la banda enfrentó desafíos con su segundo álbum, Cargo (1983). Las tensiones internas y problemas legales llevaron a la disolución de la banda en 1986.

Ya para los años 2010, Colin Hay tomó las riendas nuevamente de Men at Work y junto a una banda de Los Ángeles, ha mantenido viva el nombre de la agrupación australiana, tal como el cantante sinceró en una entrevista con ADN.cl

¿Cuándo se presenta Men at Work en Viña 2024?

El Festival de Viña del Mar 2024 da comienzo el domingo 25 de febrero y se extenderá hasta el viernes 1 de marzo, y los australianos de Men at Work serán los encargados de representar al mundo anglo durante el certamen.

En concreto, la banda se subirá a la Quinta Vergara el martes 27 de febrero de 2024, jornada en la que darán el cierre al tercer día del evento musical latino más grande del mundo.