El líder de Men At Work, Colin Hay, reveló sus impresiones sobre el próximo show de la banda en el Festival de Viña del Mar 2024 y sus dos conciertos adicionales en Santiago. En una entrevista con ADN.cl, el cantante habló sobre la inesperada oferta para participar en el certamen viñamarino.

“La única información que tenía era que tengo algunos amigos chilenos aquí en Los Ángeles. Me dijeron que es un festival que deberíamos hacer. Dijeron que deberíamos hacer ese festival. Te gustará. Eso es lo único que sé”, sinceró el intérprete.

De la misma forma, el vocalista de la banda aclaró que la agrupación no ha vivido un reencuentro de sus miembros orinales, sino que en la actualidad es Hay con otros músicos quienes interpretan las canciones de los australianos.

Agrupación original de Men At Work / Getty Images / Icon and Image Ampliar

Respecto a cómo aceptaron la oferta, Hay mencionó: “No sé por qué dije que sí. La oferta llegó, pregunté a la banda, dije, ¿quieren ir y tocar en un festival chileno en Chile? Y todos dijeron que sí, así que dije, está bien, vamos”.

“Musicales, ruidosas y emocionadas”

En cuanto a la relación de la banda con el público latino, el vocalista de Men At Work destacó que no diferencia entre audiencias: “Realmente no pienso en las audiencias como en diferentes. Audiencias latinas o audiencias estadounidenses o audiencias europeas, una audiencia es una audiencia. La gente es gente. Lo único que diré es que las audiencias latinas tienden a ser muy musicales y muy ruidosas, de hecho, muy emocionadas.”

Sobre la preparación del espectáculo en Viña del Mar, en un tiempo limitado, Colin Hay expresó: “Solo vamos a tocar durante 40 minutos, 45 minutos o algo así, así que creo que será el tiempo suficiente para tocar todos los éxitos”.

En la misma línea, sin entregar detalles sobre su concierto en la Quinta Vergara, el cantante de Down Under indicó: “Tal vez haya un par de sorpresas, pero aún no lo sé”.

En cuanto a los conciertos en Santiago, Colin Hay comentó: “Los otros shows serán más largos porque son conciertos, así que tocaremos durante una hora y 45 minutos o dos horas”.

El líder de Men At Work concluyó con un mensaje para sus fanáticos chilenos, el cual realizó en español: “Me gustaría agradecer a todos los aficionados de la banda en Chile y espero con muchas ganas de verlos el próximo mes”.