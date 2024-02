Abogado del juez Urrutia desmiente vínculo con narcotraficante beneficiado por magistrado: “No tengo ningún patrocinio o poder vigente en sus causas”

Chile

El juez Daniel Urrutia otorgó a 13 reos de la Cárcel de Alta Seguridad, beneficios como videollamadas y visitas conyugales. Los condenados tienen vínculos con organizaciones transnacionales de crimen organizado, motivo por el cual fueron procesados en algunos casos.

La situación tomó ribetes políticos, siendo el propio Urrutia criticado por el poder legislativo, y también cuestionado por el ejecutivo.

En ese contexto fue que el medio Ex-Ante publicó, el martes pasado, un nuevo antecedente: el abogado Carlos Quezada Orozco -quien representa al magistrado en una denuncia ante la fiscalía por amenazas luego de conocerse lo de los beneficios carcelarios- fue también el defensor de Rafael y Leonel Marín Vielma, ambos condenados por tráfico de estupefacientes. Pero fue Rafael el beneficiado por Urrutia con una “visita íntima” de su pareja, Lady Nelly Martínez Moreno.

De acuerdo al mismo medio, la firma del abogado Quezada aparece en las causas iniciadas en 2020, en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago.

Pues bien, Quezada se refirió a este nuevo antecedentes: “En primer término, este abogado no tiene ningún patrocinio poder vigente en las causas que mantenga vigente el imputado que se señala en la nota. El cliente hoy día es condenado”.

“Lo segundo, que las solicitudes de este sentenciado se han visto en el Tribunal de Garantía Antofagasta, que es el de ejecución de sentencia, y se han visto a través de su abogado, que básicamente es bastante activa y yo creo que merece el respeto necesario como para poder conocer de su trabajo, y no lo podemos desconocer”, agregó luego el jurista.

En relación al beneficio particular de Rafael Marín (de nacionalidad colombiana, responsable de una operación de tráfico de éxtasis desde España), Quezada apuntó que “dice Gendarmería que no tiene las condiciones físicas en la Cárcel de Máxima Seguridad como para entregar el derecho que tiene todo imputado a las visitas íntimas en cualquier establecimiento penal. Por lo tanto, aquí no hay un tema de seguridad, no hay un tema de que esté en riesgo esa situación, o la seguridad al interior del recinto penal, sino que lo que está diciendo Gendarmería es que no cuenta con la infraestructura. Y ese es el motivo por el cual recurrieron de hecho”.

“Me parece que no existe el conflicto o que le informaron al ministro que podía existir. La verdad es que no es un conflicto de intereses que no exista o si exista la infraestructura. Ese es un tema que tiene que resolver la Corte y es un tema para el cual ese condenado al menos tiene sus propios abogados que seguramente van a hacer valer todos sus derechos y supongo que van a comparecer como parte interesada a la vista del recurso de apelación que se va a ingresar a su oportunidad por parte de Gendarmería una vez que se resuelva el hecho”, cerró.