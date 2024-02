Delegado presidencial de La Araucanía confirma 16 detenidos por incendios forestales en la región: “La mayoría ha sido por negligencia”

Al menos cinco comunas de la Región de La Araucanía se encuentran bajo Alerta Roja debido a incendios forestales, lo cual ha provocado un enorme despliegue de voluntarios de Conaf y Bomberos.

Se trata de las localidades de Victoria, Lonquimay, Ercilla, Purén y Collipulli, donde incluso en algunas se han emitido mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para la pronta evacuación.

Sobre esto conversó con ADN Hoy el delegado presidencial de la región de La Araucanía, José Montalva, quien señaló que actualmente “tenemos Alerta Roja en cinco comunas: dos porque afectan a áreas protegidas, y las otras por amenazas a viviendas”.

Además, destacó la capacidad de despliegue de Conaf, afirmando que “en la región nunca se había visto. Hoy estamos trabajando con dos tanqueros, aviones cisternas, y helicóptero”.

Respecto a las condiciones climáticas, la autoridad regional aseveró que “aquí en Temuco, por lo menos, está nublado, alrededor de 15 grados, pero va a ir subiendo, y claro, la nubosidad no nos ayuda mucho porque nos complica el combate aéreo. Pero esperamos que se vaya despejando”.

En esa línea, Montalva aseguró que la complejidad para sofocar las llamas se debe a una “multiplicidad de focos”. “Hoy día estamos en la comuna de Victoria, en la comuna de Purén, en la comuna de Ercilla, en la comuna de Lonquimay, y en la comuna de Collipulli, con incendio simultáneo. Además, estamos con 12 incendios en combate, mientras que 17 están controlados y otros 18 están bajo observación”.

Por otro lado, el delegado de La Araucanía confirmó que 16 personas han sido detenidas por el origen de algunos siniestros, aunque aclaró que “no ha sido necesariamente por intencionalidad”.

“No es que hayan descubierto a dieciséis personas encendiendo fuego, sino lo que se ha dado mayoritariamente es la negligencia inexcusable”, añadió.

Entrega de viviendas en incendios de 2023

El delegado presidencial de La Araucanía también comentó la situación de la entrega de viviendas para damnificados por los incendios de 2023 registrados en la zona, en el cual, según el medio Ex-Ante, solo se han entregado 17 casas de 140 comprometidas.

“Aquí se quemaron casas en el sector urbano y en el sector rural. En el sector urbano, que fueron en la comuna de Purén y en la de Vilcún, todas esas viviendas hoy día están por entregarse”, declaró.

“Y esas viviendas ya están entregadas porque era el sector urbano. Tenían la conexión al agua, la conexión a la electricidad, los terrenos saneados, cada uno con su título. Pero en el sector rural no tenían agua potable, no tenían en muchos casos electricidad, y lo que es más complejo, no tenían saneado su terreno, y el Estado no puede invertir donde no tienen saneado el terreno”, dijo.

En ello, detalló que “hubo que hacer un trabajo con Bienes Nacionales, activar el saneamiento de la pequeña propiedad raíz, por medio de un decreto especial, que es como se sanean los terrenos que no están regularizados, posteriormente hay que hacer una conexión para entregar agua, después hay que hacer una solución sanitaria, y todo eso hay que sacar permiso a la dirección de obra. Entonces, todo eso tiene una demora”.

Finalmente, señaló que “cuando habla de casas construidas, yo diría que son más (de las 17), pero las casas entregadas con los permisos deben estar en en cifra”.

“Claramente, ha habido una demora que debemos ir corrigiendo”, cerró.