“La vida nos va golpeando”: Yamila Reyna habla de su soltería a un año de su polémica separación de Diego Sánchez

La comediante argentina Yamila Reyna, quien ha estado en el centro de la polémica por un desubicado chiste, tomó un respiro y participó en una distendida charla con el exdelantero Mauricio Pinilla en su programa Fuera del área, transmitido a través de las redes sociales.

En este encuentro, Yamila Reyna abordó su situación sentimental actual, especialmente después de su traumática separación con Diego Sánchez, con quien tenía planes de matrimonio. El quiebre ocurrió hace un año tras descubrir una infidelidad por parte del actual guardameta de Coquimbo Unido.

A pesar de la difícil experiencia, la comediante dejó entrever que ha superado ese capítulo de su vida. “Estoy bien, estoy en un momento de plenitud”, afirmó Yamila Reyna, quien manifestó así encontrarse en un estado de paz y felicidad.

La reflexión de Yamila Reyna

La comunicadora reflexionó sobre la noción de plenitud y cómo esta sensación puede ser difícil de encontrar a medida que pasan los años. “Creo que a medida que pasan los años, la vida nos va golpeando, esa sensación de plenitud, de despertar y sentirte en paz, de estar feliz con la vida que tenés, es tan difícil y hoy la siento”, agregó.

A pesar de su buen momento personal y familiar, Yamila Reyna no cerró la puerta al amor y expresó sus deseos de que llegue “su compañero de vida”. Sin embargo, aclaró que no está activamente buscándolo. De manera humorística, mencionó que, aunque no está en búsqueda activa, se mantiene activa en aplicaciones de citas.