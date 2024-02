“Va a quedar como uno de los grandes Caciques de nuestra institución”: la despedida de Aníbal Mosa a Jorge Toro

Santiago

En medio del velorio del exvolante Jorge Toro, ADN Deportes conversó con Aníbal Mosa, uno que estuvo acompañándolo mucho durante los últimos años, además de ayudarlo permanentemente con todo lo necesario para combatir sus dolencias médicas.

“Tristeza, parte un gran ser humano, no solo un gran futbolista. En los últimos años, logramos tener una relación muy estrecha con Don Jorge y lo aprendí a conocer no solo por su faceta futbolística, sino la humana. Era una persona intachable, siempre que defendió los colores de Colo Colo y la selección lo hizo en lo más alto. Es un día triste, se va un grande dentro de los grandes, pero también un poco de tranquilidad para él y su familia, en los últimos días no lo estaba pasando bien”, aseguró el director de Blanco y Negro, que reveló también cómo vivió el histórico del cuadro albo sus últimos días.

“Estaba en contacto permanente con la familia, el sábado pasado, antes de la Supercopa, me dirigí a El Quisco, estuvimos con él. El lunes volvimos para cambiarlo a un hotel, completamente equipado para su enfermedad. Estuvimos conversando, no se veía en buenas condiciones ya”, reconoció Aníbal Mosa, valorando su legado.

“Queda dentro de las leyendas, de los grandes de Colo Colo, no solo por su calidad futbolística, sino su calidad humana, su caballerosidad dentro y fuera de la cancha, sin faltar el respeto a nadie. Va a quedar como uno de los grandes Caciques que tiene nuestra institución”, explicó, anticipando también detalles del funeral de Jorge Toro, este domingo.

“Estamos conversando con la familia, afinando algunos detalles. La idea es que salga al mediodía, pase por el Nacional y por el Monumental, de una vuelta por el anillo interior del estadio y hacer un minuto de silencio para el querido “Giorgio” en su estadio. Vamos a hablarlo con el gerente general, para que tenga la despedida en su casa”, concluyó Aníbal Mosa en ADN Deportes.