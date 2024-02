“Teníamos crítica social y por eso molestó”: Jorge Alís denunció censura en bajada de Juntos Chile se Levanta

Fue la pregunta que más se repitió en la última parte del evento Juntos Chile se Levanta: ¿a qué hora salía a hacer su show Jorge Alís?

Sin embargo, esa respuesta nunca llegó, ya que de pronto los animadores presentaron a Polimá, quien cerraba el show, y del argentino nunca más se supo.

Esto pese a estar en el backstage, donde incluso dio entrevistas en la previa de la cruzada organizada por la Asociación Nacional de Televisón (Anatel) y Movidos x Chile. Por eso, su bajada extrañó a sus fanáticos.

Y el comediante no se quedó callado, ya que hizo un video explicando qué era lo que había ocurrido y por qué cancelaron su performance.

Jorge Alís y su molestia con la producción

Así, el trasandino comentó de entrada que “fue una cosa de producción... la gente quería que subiéramos, pero...”.

“No leyeron el guion que mandamos, después mandamos el video que íbamos a hacer. No lo pudieron abrir, no lo hicieron. Y después de eso no sabía qué íbamos a hacer. Y ahora era como que se decían cosas, que como estaba la televisión, no se pueden decir ciertas cosas. Y esa historia es lo que realmente llama la atención, que no se puedan decir cosas porque salen en televisión. Una mierda”, indicó.

Entonces, quien lo acompañaba en el registro dijo que “queríamos hacer crítica social y no nos dejaron” y él replicó que “teníamos una crítica social, que parece que no servían, no se pueden decir, y por eso molestó”.

Y agregó que “es una mierda que no se puedan decir ciertas cosas y que haya censura, y que de repente, en esa censura, la gente escucha lo que quieren que escuchen los que tienen guita”.

“Veníamos a apoyar, y al final no se pueden decir cosas, no sé por qué... Lo lamento, tenía muchas ganas de estar apoyando, vamos a hacer eventos donde se pueda hablar de cualquier cosa, sin que te digan qué es lo que puedes hablar”, cerró un molesto Jorge Alís, saliendo del Movistar Arena.

Mientras, desde la producción indicaron a ADN que todo habría sido por problemas de “tiempo” y que sí o sí se debía cerrar toda la programación a las 2 de la madrugada, motivo por el cual prefirieron el show de Polimá antes que despedirse con un stand up.