“Nos echamos barro en el cuerpo para sobrevivir”: el dramático relato de madre de bombera que sobrevivió a los incendios en la región de Valparaíso

En el marco del evento solidario “Juntos, Chile se Levanta”, la bombera Conny Muñoz, de la 4ª Compañía de Bomberos de Quilpué, junto con su madre Sandra, compartió una historia desgarradora que ilustra la tragedia vivida por las familias afectadas por los incendios en la región de Valparaíso.

Durante la transmisión, la mujer relató cómo, mientras combatía un incendio en otro lugar, su hogar en la población Pompeya Sur de Quilpué quedó totalmente destruido. La voluntaria, sin saber la situación de su familia, vivió momentos de angustia y desesperación.

“Llegué, ya se había perdido la señal, no servían los mensajes de texto, nada, nada. Así que no tenía idea del paradero de ellas (madres y hermanas) (...) Gracias a Dios, después de unas horas pude reencontrarme con mi mamá, mi hermana y mi tía. Claro, que ese era el otro tema, además del drama de perder la casa, no sabía lo que había ocurrido con tu familia”, indicó Muñoz.

En tanto, la madre de Conny, expresó cómo, junto a su familia, se vieron atrapados en medio del fuego y tuvieron que recurrir a medidas extremas para sobrevivir: “Nos tiramos baldes de agua, con lo que había poco y nada de agua, y ya en última instancia se nos acabó el agua, y donde nos tiramos quedó un barro, y ahí nos tenemos que echar barro en el cuerpo para poder lograr sobrevivir”.

“Nosotros llevábamos siete años aquí, y de la noche a la mañana todo se fue en un abrir y cerrar de ojo”, cerró Sandra, con evidente emoción.