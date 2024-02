Nicolás Jarry anticipa su duelo ante Carlos Alcaraz en Buenos Aires: “Espero seguir subiendo el nivel y salir a buscarlo”

Nicolás Jarry (21°) analizó la victoria de este viernes ante el argentino Tomás Martín Etcheverry (27°), quien debió retirarse por problemas físicos y le entregó al chileno el pase a las semifinales del ATP 250 de Buenos Aires.

“Claramente, no fue un partido muy normal. Estoy contento de haber pasado, pero me preocupa más la salud de un amigo como Tomás. No es fácil para él pasar este momento, así que ojalá sea algo menor y pueda volver”, señaló.

En esa línea, la primera raqueta nacional comentó que “el partido estaba siendo muy duro, el primer set muy batallado, de gran nivel. Estaba cada vez estando más en juego, encontrando mis ritmos”.

“Pasó lo que pasó hoy y logré mantenerme muy bien mentalmente, independiente de las circunstancias. Por ese lado contento, pero la salud de Tomás viene primero”, insistió.

Por último, Nicolás Jarry anticipó su próximo desafío frente a Carlos Alcaraz (2°). “Mañana (hoy) viene otro partido muy difícil contra Carlitos, así que espero seguir subiendo el nivel, estando más firme, sobre todo con mi saque, para tener oportunidades y salir a buscarlo”, cerró.

El duelo entre el chileno y el español por las semifinales del ATP de Buenos Aires se disputará en la tarde de este sábado 17 de febrero, no antes de las 18:00 horas de Chile, en el Court Central Guillermo Vilas.