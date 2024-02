Revelan la identidad del galán que conquistó a Belén Soto tras su quiebre matrimonial: “Mientras estaba casada con Branko...”

Belén Soto sigue llenando los informes de los programas de farándula. Es que su quiebre matrimonial ha generado de todo.

La actriz publicó un comunicado donde informó su ruptura, luego de un año de haber dado el sí a Branko Bacovich en una apoteósica boda en Tulum.

“Les quiero contar que luego de 7 maravillosos años con Branko, nuestra relación terminó por temas personales. Nos seguimos queriendo y nos respetamos profundamente”, señaló.

Y agregó que “quiero aclarar que no hay terceras personas involucradas. Solo les pido respetar nuestra privacidad en este momento. Muchas gracias”.

Belén Soto y ¿un nuevo amor?

Así, pese a este público escrito, varios comenzaron a especular que sí habría un tercero en cuestión. Y de parte de ella.

Esto porque Branko compartió un mensaje que encendió las alarmas. “Cada dolor te hace más fuerte. Cada traición más inteligente, cada desilusión más hábil y cada experiencia más sabio”, posteó pocos días después del término.

Y, en Zona de Estrellas, aseguraron que la también escritora estaba saliendo con alguien, luego de que el portal Infama filtrara una foto. “Tengo confirmado quién es la nueva conquista de Belén Soto. Están saliendo. Es su nuevo ‘vínculo’, esa es la palabra que usan los jóvenes”, dijo Hugo Valencia.

“Así me dijeron: ‘El es su vínculo’, que es antes de estar andando. El punto es el siguiente: Belén a fines de enero señala que efectivamente está separada y que no hay terceras personas involucradas. Branko ha guardado silencio... Él tampoco sale a desmentir la versión de Belén de que no hay terceras personas involucradas. Y en estos días Branko se habría enterado que Belén ya tendría un vínculo con otro hombre”, añadió.

Y confirmó que “Branko se habría enterado de la identidad de este hombre y, probablemente, cuando él habla de traición es porque conocía al hombre que usted está viendo en imágenes, porque ese hombre, mientras estaba casada con Branko, trabajaba con ella”.

Pero, ¿quién es el nuevo vínculo de la joven? Ignacio Díaz, un sujeto que “trabaja para distintas agencias y en una de esas agencias habría conocido a Belén y agarraron re buena onda”.

“Me dicen que se están conociendo, que hay buena onda y están en esa etapa de vínculo. Por eso, insisto, no puedo decir que tienen una relación ni que están pololeando, pero están en ese modo”, concluyó el periodista sobre quién sería el nuevo interés amoroso de Belén Soto tras su separación.