En conversación con ADN Verano, Berlamino Parra, un recolector de basura que realizó un noble gestó luego de devolver a su dueño $27 millones en efectivo que encontró al frente de un pub en Punta Arenas, detalló cómo fue el momento.

En ese sentido, al ser consultado sobre si en algún momento pasó por su mente quedarse con el dinero, el trabajador manifestó que “siempre hay que hacer lo correcto y más para enseñarle a ellos (sus cuatro hijos) que realmente hay que ser una buena persona”.

“Yo trabajo en la noche recogiendo la basura, cuando íbamos subiendo por la calle Errázuriz en Punta Arenas y afuera de un pub que se llama ‘El Colonial’ había una banca con un bolso tipo mochila. Al registrarlo vi que tenía mucho dinero(...) muchos billetes de $10 mil y $20 mil”, declaró.

En esa línea, detalló que “lo volví a cerrar, me subí al camión y le dije al chofer, pero no lo registré más”. Y luego de entregarlo a la Policía de Investigaciones (PDI), se enteró que habían dos pasajes con el nombre, que sirvieron para dar con el paradero del dueño.

“Mis hijos están felices, están orgullosos de mí”

Respecto al dueño de la millonaria cifra, Berlamino dijo que no se ha comunicado con él. “Yo tuve una junta con el superior de la PDI y me regalaron una taza bien bonita”, sostuvo, agregando que a pesar que no ha recibido nada a cambio, “su buena acción lo deja contento”.

En relación al dueño, aseguró que “no tuve la oportunidad de conocerlo, pero me quedo tranquilo de que hice un buen acto”. Además, reveló que por su buena acción “mis hijos están felices, están orgullosos de mí”.