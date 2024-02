“Me choca bastante”: Juan Tagle rechaza la idea de sancionar a los clubes con puntos ante desórdenes de sus hinchas

Santiago

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, conversó este jueves con Los Tenores, instancia en la cual valoró la determinación del Consejo de Presidentes en torno a mantener cinco extranjeros en cancha, lo que permitirá que comience el Campeonato Nacional 2023.

“Fue una solución adecuada a un impasse complejo que teníamos como fútbol chileno. Ya había mayoría de acuerdo para cambiar el tema de los extranjeros por un quorum especial. Hay que seguir trabajando diversos temas pendientes, algunos planteamientos del Sifup son legítimos y con otros no tanto, pero siempre creemos que el diálogo es la fórmula”, aseguró el mandamás de la UC, que le bajó el perfil al hecho que Audax Italiano pueda apelar ante el TAS.

“Están en su derecho de presentar las demandas que les correspondan, pero no me parece. El Consejo de Presidentes es soberano para cambiar las bases. Nadie podría no prever que podía haber cambios al tema de los extranjeros. No le veo mucho sustento a la demanda”, dijo, junto con no entrar en el debate respecto de cuántos foráneos sería la cantidad ideal en Primera División.

“Hay estadísticas para todo, es difícil que haya una medición objetiva para ver si mejora o no la actividad. Hay que buscar un equilibrio. Es razonable que haya una mayoría de jugadores nacionales, tenemos que poner en la balanza la competitividad de nuestras selecciones. Deberíamos estudiar con más tiempo otras ligas y el impacto a largo plazo”, aseguró, pidiendo también mesura del Sifup al momento de debatir otros temas, con cuestiones que complican a los clubes como el no poder desprenderse de jugadores con los que no cuentan, pero que tienen contrato vigente.

“En Chile hay una postura muy rígida y que termina siendo desequilibrada en contra de los clubes, resulta complejo cuando uno no inscribe a un jugador y se presta para situaciones un poco abusivas. Ojalá hubiese un camino intermedio, pero acá también está la justicia laboral. Acá sus contratos están todos al día, se cumple con sus prestaciones, algo que no ocurría hace 20 años. Se mira como el desde, es lo lógico, pero hay que darle un mérito, no es lo que pasa en el concierto latinoamericano. Pareciera que el Sifup hace todo bien y que los dirigentes son todos malos, no se reconoce que en el fútbol chileno se cumple con todas las obligaciones de los trabajadores”, aseguró Juan Tagle, que lamentó también que los clubes de regiones estén apuntando a no recibir hinchada visitante cuando enfrenten a los “clubes grandes” del balompié nacional.

“No es lo ideal, no es lo que uno busca. A lo que apostamos, como Católica, es que exista una base de hinchas registrados, con todos sus datos, para identificar y evitar que los que protagonizan desórdenes ingresen. Esto son solo soluciones temporales ante una situación salida de cauce, pero a lo que debemos apuntar es que los delincuentes no entren al estadio. Para nuestro nuevo estadio esperamos tener reconocimiento facial, torniquetes y cámaras de alta resolución, para que se castigue a las personas responsables y no las tribunas en general”, dijo el presidente de Cruzados.

Por lo mismo, aprovechó de cuestionar los desórdenes ocurridos el pasado domingo, en la Supercopa. “Los incidentes fueron gravísimos, golpearon el alma de los chilenos. Era una fiesta por el regreso del fútbol y hay un grupo cuya causa no tiene nada que ver con el fútbol. Su equipo iba ganando y estaban más preocupados de otra cosa, cometiendo delitos derechamente. Después lee que hubo 10 detenidos, que quedaron libres y que no estaban identificados. Cometer delitos en un estadio en Chile no tiene consecuencias graves. Necesitamos el apoyo de todos los estamentos, no alcanza con los clubes organizadores. Tenemos que estar muy firmes contra esto, nos están ganando la pelea”, reconoció, junto con descartar que se pueda sancionar a los clubes con puntos ante este tipo de hechos.

“Eso me choca bastante. Sé que hay argumentos, que es la única manera, pero que los clubes terminen ganando o perdiendo campeonatos por el comportamiento de los hinchas atenta contra la esencia deportiva, se puede prestar para otro tipo de acciones, puede haber infiltrados. Me parece riesgoso. Hay que poner el foco en que el estado sancione a las personas que cometan delito por sobre a las instituciones. Los campeonatos van a terminar más en tribunales que en la cancha”, concluyó en diálogo con Los Tenores.