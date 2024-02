En un video viral en TikTok, una mujer colombiana, bajo el usuario @AventurasConGorda, compartió sus experiencias viviendo en Santiago, advirtiendo a sus compatriotas y a extranjeros sobre cinco cosas que deben evitar en la capital de Chile.

La primera advertencia surgió a raíz de un incidente en la piscina de la unidad residencial de la tiktoker. Según ella, poner música en la piscina no es bien recibido por los vecinos chilenos. “Uno acostumbrada que en Colombia en todo lado hay música, en todo lado hay bulla, en todo lado hay guachafita, pues yo que quería poner música para estar bien ahí, relajada, nadando, pues no, acá no se puede gorda. Mami, no ponga música en la piscina de su unidad”, compartió.

Otra recomendación se refiere a la conversión de moneda. La mujer aconseja no complicarse la vida convirtiendo constantemente los precios de peso colombiano a peso chileno y, en cambio, adoptar la mentalidad de que “todo a mil”, indicando que mil pesos chilenos son equivalentes a mil pesos colombianos.

“No diga...”

En cuanto a la costumbre de pedir regalos al comprar en tiendas o restaurantes, la joven aconseja abandonar esa práctica en Santiago. “Cuando usted vaya a una tienda, a un supermercado, a comprar algo, a alguna tienda de ropa, lo que sea, no diga, me regala”, expresó.

Otras dos advertencias incluyen mantener la mirada al suelo al caminar por la calle y evitar saludar a extraños, a menos que sean los primeros en hacerlo. Por último, la tiktoker hizo hincapié en respetar las normas de tránsito, destacando que cruzar por los lugares designados y esperar el semáforo es esencial para la seguridad.

El video ha generado una variedad de reacciones, desde risas hasta comentarios de usuarios que comparten sus propias experiencias culturales en Santiago.