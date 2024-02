Jennifer López prepara estreno de su nuevo proyecto musical con Prime Video: “Me ha empoderado para entrar en esta próxima fase de mi vida”

Este viernes 16 de febrero, en Prime Video, se estrenará This Is Me...Now: A Love Story, obra que marca el regreso de Jennifer López al estudio después de una década, y que fusiona su nuevo álbum con una narrativa cinematográfica única, ofreciendo una perspectiva íntima y mágica de su viaje personal.

ADN.cl estuvo presente en la conferencia de prensa de la cantante, marcada de emociones y revelaciones, en donde la intérprete junto al director de la cinta, Dave Meyers, detallaron el proyecto, que promete mostrar lo mejor de la estadounidense.

JLO explicó cómo el álbum, titulado This Is Me... Now, fue el catalizador de la película, y cómo quería capturar un momento mágico y surrealista en su vida. La idea de ir más allá de lo convencional la llevó a colaborar con Meyers para crear algo único, que no se ajustara a ninguna categoría específica.

“Se sentía como si hubiera un mensaje más grande. Así que llamé a Dave y nos sentamos y hablamos al respecto. Le puse algunas de las canciones y le dije: quiero hacer algo. No sé exactamente qué quiero hacer, lo cual es un poco por qué creo que creamos algo que realmente no se había hecho. No encajaba en una categoría específica. No exactamente una película, no exactamente un video, pero una historia de todos modos, algo muy original”, señaló la cantante.

Reimaginando su vida personal, Jennifer López se muestra más íntima que nunca en This Is Me...Now: A Love Story, historia ficticia, pero con un fuerte arraigo en la realidad, centrado en la relación de la cantante con el actor Ben Affleck. “No hay un proyecto en el que haya estado involucrado, ya sea en música, cine o cualquier cosa, en el que no haya puesto mucho de mi vida y muchas de mis experiencias personales. Creo que como artista, eso es todo en lo que realmente tienes para inspirarte, las experiencias que has tenido”, dijo.

“Parecía ser un momento importante en mi vida, como un punto de inflexión, y estaba en un punto en mi vida en el que, como persona y como artista, realmente podía mirar todas las cosas en las que era buena y las cosas que sentía y sabía acerca de mí misma, y ponerlas todas en este proyecto de alguna manera”, agregó la intérprete de Let’s Get Loud.

Un mix de experiencias

Al ser consultada sobre las influencias para This Is Me...Now: A Love Story, Jennifer López, señaló que cada musical, desde clásicos como West Side Story hasta películas de Disney, influyeron en su visión. La combinación de su amor por los musicales, la era dorada de los videoclips de los años 80 y 90, y sus experiencias personales convergieron en esta obra fresca y nueva.

Finalmente, la artista afirmó que este proyecto representa un momento crucial en su carrera y está emocionada por el mensaje claro y universal sobre la vida, el amor, la familia y la superación personal que transmite la película.

“Lo que muestra la película es que ha habido luchas y ha habido momentos difíciles que nadie sabía, que guardé para mí misma. Adquirir la confianza para ser vulnerable y admitir ciertas cosas ante el mundo, creo que solo me ha hecho sentir más cómodo en mi propia piel y me ha empoderado de alguna manera para entrar en esta próxima fase de mi vida. Como artista y como ser humano, será un capítulo completamente nuevo para mí, sintiéndome más libre para expresarme de muchas maneras diferentes y emocionantes”, cerró Jennifer López.