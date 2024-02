“Hay un mito...”: Miguel “Negro” Piñera cuenta la verdad sobre que su hermano Sebastián lo mantenía

En su primera entrevista televisiva tras el fallecimiento de su hermano, el expresidente Sebastián Piñera, Miguel “Negro” Piñera abordó diversos aspectos de su relación y se refirió a un mito que ha circulado en torno a su figura.

El cantante nacional destacó la importancia de su hermano en su vida, especialmente después de la muerte de sus padres. Reveló un momento emotivo en el que su madre le pidió a Sebastián que se hiciera cargo de él, y según Miguel, su hermano cumplió con ese compromiso de manera afectuosa.

“Llamó a mi hermano, sacó una biblia y le hizo poner la mano arriba de la biblia y le dijo ‘Sebastián, tú tienes que hacerte cargo de Miguelito’. Y la verdad es que se hizo cargo de mí, muy cariñoso y me llamaba siempre”, manifestó el “Negro” a CHV.

Sin embargo, durante el diálogo, Miguel Piñera desmintió categóricamente la idea de que Sebastián le pagaba sus gastos, a pesar de la situación económica favorable de su hermano. Aclaró que aunque Sebastián era cariñoso y se preocupaba por él, la supuesta dependencia económica es un mito infundado. “Me llamaba día por medio. ‘Negro, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas?’. Ahora, hay ese mito de que Sebastián me depositaba, (Stefan) Kramer hizo el chiste (...) eso es un mito porque yo toda mi vida he trabajado”, expresó.

En la misma, el “Negro” Piñera hizo hincapié en su historial laboral, mencionando que ha trabajado durante toda su vida, gestionando más de 30 boliches, restaurantes, pubs y discotecas. También destacó la estrecha relación que tenía con su hermano y la variedad de experiencias compartidas, desde recorrer Estados Unidos en moto hasta participar en campañas presidenciales.