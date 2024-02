En un sorpresivo giro de eventos, la reconocida cantante argentina Nicki Nicole confirmó a través de sus redes sociales la ruptura de su relación con el cantante mexicano Peso Pluma. Esto, tras la divulgación de un video del intérprete de corridos con otra mujer en Las Vegas, durante el Super Bowl.

En referencia a este registro, en un mensaje compartido en sus historias de Instagram, la trasandina expresó: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”.

El polémico video

La controversia comenzó cuando circuló un video que mostraba a Peso Pluma tomado de la mano de otra mujer en Las Vegas, durante las festividades del Super Bowl. Este hecho desató una ola de comentarios en redes sociales, especulando sobre un posible quiebre en la relación con Nicki Nicole.

Las redes sociales también se llenaron de capturas de pantalla del video, en el cual se ve al cantante mexicano disfrutando de la fiesta en un casino, en compañía de una misteriosa mujer. Las imágenes sugieren que la escena fue captada durante el mismo día de la final de la NFL, ya que el mexicano llevaba la misma indumentaria que utilizó durante el evento deportivo.

Captan a Peso Pluma agarrado de manos con una mujer misteriosa en Las Vegas



La teoría tras el quiebre

La reacción de los seguidores no se hizo esperar, expresando su desaprobación hacia Peso Pluma y señalando una posible traición a Nicki Nicole. Sin embargo, la trama dio un giro inesperado cuando resurgió un video de la cantante llegando a Los Ángeles tomada de la mano de otro hombre, identificado como su manager, Matt Santoro.

Esto ha llevado a algunas teorías que sugieren que la presencia del cantante de corridos con otra mujer podría ser una venganza por una supuesta infidelidad previa de la argentina.

