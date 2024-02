“Es una declaración con mucha falta de información”: Luis Marín responde a Marcelo Díaz por votar contra el paro de futbolistas

Santiago

En la previa al Consejo de Presidentes de la ANFP que este miércoles resolverá si se mantendrán o no los seis extranjeros en cancha para la Primera División, el secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Luis Marín, conversó con Los Tenores de la Tarde.

“Estamos a la espera, con tranquilidad. No solo hemos hecho el seguimiento, sino el trabajo que intentamos demostrar por bastante tiempo. Esperemos que, por el bien del fútbol, la decisión se revierta. No es una pelea del Consejo de Presidentes con el Sindicato para ver quién tiene más fuerza. Estamos tranquilos. Esperamos que todo lo que se decida sea en bienestar del fútbol”, aseguró el exportero, remarcando las consecuencias de que no se revierta la medida.

“Si la decisión sigue, el paro se mantiene. No hay un punto intermedio. La asamblea fue muy clara (...) Siempre soy optimista de que se juegue”, enfatizó Luis Marin, evitando plantear la situación como una decisión arbitraria del Sifup.

“Más allá de las proyecciones, el trabajo está hecho. Nunca hemos buscado el paro, pero son decisiones cuando la gota rebasa el vaso. No somos un gremio que se caracterice por paralizar constantemente, trabajamos para que el fútbol tenga una mejoría y esta es una nueva oportunidad”, dijo, junto con cuestionar los argumentos expuestos por el capitán de la U de Chile, Marcelo Díaz, para votar en contra del paro.

“Es una declaración con mucha falta de información. Acá no se está votando para que se vaya un extranjero, sino para que haya cinco en cancha. Ahí el DT tendrá que ver cuántos cita. Se tergiversa el contexto final, pero la votación no busca que se vaya un jugador. Estamos votando por el bienestar del fútbol. Marcelo jugó en México y él sabe lo que pasó cuando se liberaron los cupos de extranjeros. Buscamos que los juveniles tengan una fuente laboral mañana y sean el componente mayoritario de los planteles chilenos”, expresó Luis Marín, contrastando el argumento respecto a que en Ecuador tienen autorizados ocho extranjeros en sus equipos.

“Los clubes que han tenido buena participación en el extranjero tienen su fuerte y gasto mayoritario en sus divisiones inferiores. Me tocó jugar contra Independiente del Valle en el inicio de sus procesos, cuando estaba en la U, y ya venían trabajando en la reconstrucción de su fútbol de menores. Giovanni Espinoza me decía que ese trabajo se vería reflejado en cuatro, cinco años más. Eso pasó, no por los extranjeros, sino por el trabajo en series menores”, aseguró, lamentando también los problemas que han provocado que clubes compren jugadores para cumplir con la regla del sub 21.

“Hecha la ley, hecha la trampa. Lo ideal es que los que cumplan el cupo tendrían que estar al menos dos años en el club. Necesitamos un trabajo potente en divisiones menores, no tener dos técnicos en una serie o que tres series se estén cambiando en un mismo camarín”, concluyó Luis Marín en Los Tenores de la Tarde.