“Prácticas matonescas” de concejales y traiciones en su municipio: Las denuncias del alcalde de Florida antes de quitarse la vida

Fue una noticia que remeció a la comuna de Florida, en la región de Biobío. Su exalcalde, Jorge Roa Villegas, decidió quitarse la vida.

Esto luego de que protagonizara un accidente de tránsito el sábado recién pasado, el cual había derivado en su renuncia.

“Cometí un tremendo error y como autoridad comunal debo pagar y dar cuenta de ello”, escribió en su cuenta de Facebook el edil tras confirmarse el suceso.

Un escrito donde además destapó varias situaciones vividas en su paso por el municipio, donde habló incluso de “prácticas matonescas” de algunos concejales.

Las palabras del fallecido alcalde de Florida

Así, el exjefe del municipio, señaló en su texto cómo habían ocurrido los hechos. “Fui a la actividad solidaria del sábado, ver a la gente feliz y agradecida de un grato momento, estuve con la gente, compartí, me fotografié con varias personas. Me regresé a mi casa, dejé el vehículo municipal, tomé mi auto personal y salí a compartir con varios amigos y amigas”, indicó.

Luego, agregó lo que vivió tras el accidente, comentando que “no tengo autoridad moral para seguir en mi cargo, me juzgo y condenó mi familia”.

Sin embargo, lo más llamativo fue que también deslizó varias denuncias. “Hace un tiempo comenzó un deterioro progresivo de mi salud, perdí mucho peso, y no estaba bien ni física ni psicológicamente. Poco a poco eso me fue afectando mucho, en especial las deslealtades y traiciones de mi personal de confianza, Coronado, Gallardo, Herrera, y muchos más. Y que me fue minando en muchos aspectos”, acusó.

“Entregué 28 años de mi vida a la educación en Florida, dentro de ese periodo 8 años como Concejal y 11 años como Alcalde, el tiempo, la historia se encargarán de evaluar mi gestión, la cual se tornó cada vez más difícil, en especial por concejales que se estaban encargando de entrabar mi desempeño con prácticas matonescas y coordinadas para ponerme a la gente en mi contra, todo liderado por Parra y compañía. Solo excluyo de esto a Felipe Cabrera, muchacho educado y coherente siempre. A esto se suman las redes sociales con páginas falsas, y que se escondían tras perfiles falsos”, añadió.

De esta forma, el mensaje del alcalde Jorge Roa Villegas destapó no solo el dolor que la habría causado cometer el error que cometió, sino que además las prácticas que habrían complicado su gestión en el municipio de Florida.