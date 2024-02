Alcalde de Florida, Jorge Roa, muere tras renunciar a su cargo: fue encontrado sin vida en su casa

En horas de este lunes 12 de febrero, se reportó el fallecimiento de Jorge Roa, alcalde de Florida, en la región del Biobío, a la edad de 68 años.

Según información preliminar, el cuerpo del jefe comunal fue encontrado en su domicilio, por lo que se investiga un posible suicidio.

El alcalde previamente había anunciado su renuncia al sillón municipal tras chocar en estado de ebriedad.

Conducción en estado de ebriedad

Mediante su cuenta de Facebook, Jorge Roa se refirió al accidente de tránsito que protagonizó mientras circulaba en estado de ebriedad, revelando los detalles de lo sucedido.

“Cometí un tremendo error, infringí la ley y como autoridad comunal debo pagar y dar cuenta de ello. Ocurrido los hechos, no huí, no me fui del lugar y esperé que procediera la autoridad”, escribió en sus redes sociales.

“Esa noche estaba feliz porque parte de mi entorno familiar cercano había sufrido un accidente automovilístico del cual resultaron todos ilesos, se perdió solo lo material, pero ellos en casa y bien”, agregó.

En el escrito, el ahora exalcalde señaló además que “hace un tiempo comenzó un deterioro progresivo de mi salud, perdí mucho peso, y no estaba bien ni física ni psicológicamente, poco a poco eso me fue afectando mucho, en especial las deslealtades y traiciones de mi personal de confianza”.

“Entregué 28 años de mi vida a la educación en Florida, dentro de ese periodo 8 años como concejal y 11 años como alcalde, el tiempo y la historia se encargarán de evaluar mi gestión, la cual se tornó cada vez más difícil, en especial por concejales que se estaban encargando de entrabar mi desempeño con prácticas matonescas y coordinadas para ponerme a la gente en mi contra”, prosiguió.

¿Quién era Jorge Roa?

Jorge Eliecer Roa Villegas, de 68 años, fue un profesor de educación básica, especialista en Administración Educacional y Magíster en Gestión y Administración Educacional.

En el año 2004 fue elegido Concejal de Florida, siendo reelegido el año 2008 por un nuevo periodo. Asimismo, desde 2012 a la fecha fue elegido en tres oportunidades como jefe comunal.